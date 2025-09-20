El presidente de RTVE muestra los ocho minutos de oro de Buenafuente y se acuerda así de Jimmy Kimmel

La cancelación del late night del cómico Jimmy Kimmel por parte del canal ABC debido a sus comentarios sobre el asesinato del activista ultra Charlie Kirk ha provocado un gran revuelo internacional y multitud de reacciones. Una de ellas ha sido la del presidente de RTVE, José Pablo López, quien se ha pronunciado tras el monólogo de Andreu Buenafuente en el estreno de la segunda temporada de Futuro imperfecto.

El presentador conduce un programa en el que analiza la actualidad desde una perspectiva humorística. Sin embargo, en el comienzo de la temporada sorprendió con una introducción sin bromas ni chistes. "No hay nada peor que un cómico parado. A mí en mi casa no me escucha nadie, me dan órdenes y yo las cumplo. Pero mis opiniones se me van quedando dentro y digo: esto va a petar”, confesó.

Tras esto, se dirigó contra la política y el clima "irrespirable" del mundo, con un guiño a la cancelación de Kimmel: "Si no mira lo que le ha pasado, que esta mañana le han dicho, ¿sabes contar? Pues no cuentes con nosotros. Le han suspendido el programa. Sí, sí, sí”, recordó Buenafuente.

Así, tras el programa, el presidente de RTVE realizó una publicación en su cuenta de X que ha dejado clara su oponión. "En España, al contrario de lo que ha sucedido esta semana en EEUU, un humorista puede hacer un monólogo en la tele pública sin que le cancelen el programa", escribió.

Y concluyó: "Por si no lo habéis visto. Son 8 minutos pero se pasan en un santiamén". Así, en la publiación —que acumula más de 5.000 me gusta— agregó el vídeo del monómolo de Buenafuente.

En la mayor parte del monólogo, Buenafuente se concentró en la política española. "Cuando un responsable político de primer nivel compara las protestas de Madrid en la Vuelta a España con el cerco de Sarajevo, donde murieron miles de personas, se convierte automáticamente en un irresponsable político. Y no veo humor ahí", afirmó. "Cuando otro habla de enterrar un partido en una fosa, a mí me agrede personalmente. Tampoco hay humor ahí. No hay humor", continuó en alusión a las palabras de Miguel Tellado contra el Gobierno realizadas en un acto del PP celebrado en Pamplona este verano.

