El rapapolvo del ex de 'El Tiempo' de TVE a Iker Jiménez por este tuit sobre la AEMET

Iker Jiménez ha desatado la polémica en X (anteriormente Twitter) por una publicación donde deja caer que AEMET ha fallado en sus previsiones sobre el tiempo y las lluvias que están cayendo ahora en España.

El astrofísico, planetarista y divulgador en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Rodrigo González ha sido el primero en responder al presentador de Cuarto Milenio desde su cuenta de X.

"Este iba a ser un invierno seco según los expertos. Lo que pasa es que es 'seco remojado'. Nunca vi llover tanto tantos días seguidos. Ni en Vitoria ni en Fuenterrabía. Que ya es decir", afirmó Jiménez.

En otro tuit, además, añadió una captura de un mensaje de la AEMET en X en el que se decía que no hay una tendencia clara para el segundo trimestre respecto a las precipitaciones y que es tan probable que sea más seco de lo normal como más húmedo.

"Los datos muestran que el invierno meteorológico (que no es lo mismo que astronómico) ha sido seco y cálido en el conjunto de España, pero para qué explicar nada si puedo aprovecharme de la ignorancia y mala fe de mis seguidores y alimentar así sus ansias de conspiración", le ha dicho Rodrigo González.

Pero no ha sido el único. Arnaitz Fernández, físico, presentador y meteorólogo y ex hombre de El Tiempo de TVE, ha sido igual de tajante: "En la nave del misterio no han debido de llegar las clases de principios básicos de estadística, probabilidad y climatología".

Y en otro tuit ha señalado de forma más tajante: "1) En meteorología (no astronomía), marzo ya es primavera.

2) No se afirma que fuera más seco, sino que había más posibilidades de que lo fuera.

3) En Vitoria-Gasteiz en marzo han caído 22 l/m2, un tercio de la media histórica.

4) En Hondarribia 57 l/m2, cuando la media es 124".