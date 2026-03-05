El principal experto en drones de Ucrania alerta de que Rusia está desarrollando drones que alcanzan 600 km/h: "Todos nuestros interceptores podrían quedar inútiles"

Drones del tipo Geran-2 empleados por Rusia y neutralizados por Ucrania, en una fotografía hecha en Kiev en junio de 2025

Ucrania debe prepararse con urgencia para combatir la nueva ola de drones que Rusia prepara para enviar. Se trata de una generación hasta ahora desconocida, que abre un nuevo horizonte tecnológico.

Un reconocido analista de drones ucraniano, Serhii "Flash" Beskrestnov, citado por Business Insider, ha adelantado que Kiev se enfrentará más pronto que tarde a aeronaves rusas no tripuladas capaces de llegar a los 600 kilómetros por hora de velocidad punta.

Hasta ahora, el ejército de Ucrania ha podido desarollar y mantener una muy eficiente estructura de 'escudo' aéreo ante la amenaza de los drones rusos y los drones extranjeros empleados por las tropas de Putin, entre ellas unidades procedentes de Irán, como son los Shahed.

La estrategia de Rusia pasa por evolucionar en sus drones de los actuales Geran-2 y Geran-3. que se mueven en máximas de 300 kilómetros por hora, aproximadamente, hacia modelos como el nuevo Geran-5, que podría alcanzar los 600 km/h con un modelo similar a los iraníes Karrar, prosigue el experto citado por Business Insider.

"En algún momento, todos nuestros drones interceptores podrían resultar inútiles", ha advertido el analista ucraniano, que pide poner el foco "en el futuro".

A la industria armamentística y del sector de las aeronaves no tripuladas se ha querido dirigir directamente Serhii "Flash" Beskrestnov. "Si usted es fabricante, le pido que comience a desarrollar sistemas de interceptación para vehículos aéreos no tripulados de ataque a esas velocidades ahora mismo, mientras aún tenemos tiempo", advertía en sus redes sociales.

Su particular llamamiento de urgencia tecnológica se debe a la certeza de que actualmente Ucrania puede repeler ataques de drones a velocidades limitadas y a unas alturas convencionales, pero las nuevas capacidades de la generación inminente de drones amenaza con burlar las limitaciones técnicas del programa antiaéreo de Kiev. Ante la amenaza de los Geran-5, el experto admite que "nuestros interceptores podrían quedar inútiles".