El responsable de una almazara aclara por qué hay aceites de oliva que son más verdes que otros 

El aceite de oliva virgen extra es uno de los tesoros más preciados de la gastronomía española. En las últimas horas está dando mucho que hablar el vídeo en el que el usuario @granalmazara explica por qué hay aceites más verdes que otros y si eso tiene alguna incidencia en su calidad.

En un vídeo del youtuber Plex, Paconi, uno de sus amigos y representante, le explica en un restaurante de cocina tradicional y donde comen carne, que el aceite que se están tomando tiene un color verde intenso porque es la primera prensada de la aceituna.

El aceite de oliva virgen extra tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas y antioxidantes, es rico en compuestos fenólicos, y es un símbolo cultural milenario. Eso sí, los expertos señalan que hay que tener cuidado con hacerlo a altas temperaturas porque ahí puede ser perjudicial.

"En vez de amarillo es verde", explica Paconi, representante de Plex, que incide en que es de "menor calidad" porque ha pasado más veces por la máquina de prensado, lo que hace que pierda el color.

Unas palabras que ha desmentido @granalmazara: "El color verde del aceite no significa ni que sea primera prensada ni que sea de mejor calidad. Hoy en día el aceite ya no funciona como antiguamente".

Ha explicado el experto que al aceite ya no se le dan varias prensadas porque se unas máquinas que no se usaban hace años: "El color verde depende del momento de la recolección".

"Cuanto más verde esté la aceituna más verde saldrá el aceite. Hay aceites verdes buenísimos e increíbles y otros que son malísimos", ha añadido, dando las razones de por qué sucede.

Por ejemplo: porque la aceituna se ha caído al suelo y ha fermentado antes de llegar a la almazara o porque han elaborado el aceite con demasiado calor "y siguen saliendo verdes".