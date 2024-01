El restaurante más antiguo del mundo está en España y 'Cenando con Pablo' les hace esta crítica

El influencer gastronómico Pablo Cabezali, famoso por su canal de YouTube Cenando con Pablo y colaborador de El HuffPost con Huffeando con Pablo, estuvo en el madrileño restaurante Botín, fundado en 1725 y famoso entre otras cosas por ser el más antiguo del mundo.

Uno de los platos que probó fue un revuelto de huevos, patatas y morcilla que vale 12,50 euros. "Las proporciones están a la par, hay una cantidad de morcilla suficiente y no es un sabor que predomine. Combina todo, es un plato sencillo con pocos ingredientes que funcionan muy bien entre ellos", describe.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

También prueba la joya de la corona, como casi la nombra, que es el cochinillo y que vale 27,15 euros. "Se han alimentado durante 21 días de leche. Tiene muy buen aspecto", asegura, antes de comenzar a probarlo.

Pablo indica que "está crujiente" y cuenta que es muy importante que el jugo no toque la piel porque la ablanda. "Además, viene con patatas cocidas. ¡Qué sabor! Es increíble, no me lo puedo creer", destaca.

Tras mojar el pan con el jugo hasta llega a decir que "es un sabor al que me acostumbraría a probar todos los días de mi vida". "Qué bueno está el jugo. Es lo mejor de la comida, está sensacional, está francamente bueno. Me gustan hasta las patatas, estoy flipando con el plato", asegura.

Otros platos que prueba son croquetas de pollo y jamón, caldo de ave y revuelto de la casa.

Además, también prueba dos postres, que son la tarta de queso hecha con la receta de la abuela y la tarta botín, que cuestan 7,20 euros y 6,60 euros respectivamente.

"La tarta de queso es muy cremosa y viene con una mermelada de frutos secos con tropezones. Está muy rico y tiene una densidad muy consistente. Tiene una base de galleta y mezclada ambas cosas mola", indica.

Sobre la tarta botín describe que el merengue es aéreo y desaparece del paladar en nada. "Es un postre de dulzor contenido. Está bien, pero si puedes elegir solo uno a la tarta de queso", elige.

Finalmente, acaba comentando que la cuenta final es de 66 euros, aunque hay algunos platos que le han hecho descuento.