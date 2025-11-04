El rey Juan Carlos revela ahora cómo ve realmente a España y en Zarzuela no va a gustar demasiado 

Las memorias del rey Juan Carlos I, exiliado en Abu Dabi desde 2020, van a dar más de un quebradero de cabeza al palacio de Zarzuela, lugar de residencia del rey Felipe VI y de su familia.

Reconciliación, que así se llama el libro, llegará primero a Francia —el 5 de noviembre— y en diciembre a España, para, dicen los expertos, que no coincida con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre.

Europa Press ha sacado algunos fragmentos del libro y hay varios temas que cuando vean la luz serán objeto de debate en España. Por ejemplo, el emérito llega a decir que la monarquía en España sigue siendo "frágil" y objeto de ataques pero asegura haber depositado toda su confianza en su futuro tanto en su hijo, Felipe VI, como en su nieta, la Princesa Leonor, de la que asegura que está "extremadamente bien preparada".

"España no es automáticamente monárquica", llega a decir Juan Carlos I en un extracto de las memorias que ha escrito junto a Laurence Debray y que publicará este 5 de noviembre la editorial francesa Stock, al que ha tenido acceso Europa Press, sino que "le corresponde al Rey modelarla todos los días".

La monarquía en España es "frágil"

Para Juan Carlos I, que fue Jefe del Estado durante 40 años, la monarquía española no reposa "sobre siglos de tradiciones y usos que la sustenten y la justifiquen" ni tampoco "dispone de la misma profundidad y continuidad históricas, ni de una base afectiva o de una solidez simbólicas comparables a la monarquía británica o a otras monarquías europeas".

"Es más reciente y frágil, pero igualmente preciosa, y se enfrenta actualmente a ataques frontales de ciertos partidos políticos", llega a decir Don Juan Carlos, que explica que hará todo lo que esté en su mano para que su hijo, "el Rey Felipe, triunfe a frente de nuestra institución, y que su hija, la Princesa Leonor, extremadamente bien preparada, le suceda a su debido momento".

"Deposito con toda confianza el destino de la Corona en sus manos", asegura el emérito, recalcando que "la democracia es un bien frágil, que hay que preservar y defender" tanto en España como en el resto del mundo.