El sentimiento económico de los españoles empeora y Santiago Niño Becerra lanza un mensaje demoledor al verlo
Son datos extraídos de la encuesta Termómetro 5D.

El catedrático de Economía Santiago Niño Becerra, en una intervención en la Cadena Ser.CADENA SER

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull y experto de referencia en medios como la Cadena Ser y TV3, ha lanzado un contundente mensaje tras ver que el sentimiento económico de los españoles empeora.

Son datos de la encuesta Termómetro 5D elaborada por 40dB. para CincoDías y El País, que refleja que el sentimiento económico de los españoles no deja de empeorar y se sitúa en los 45,6 puntos, siete décimas por debajo de lo que registró en verano. Según ese estudio, aunque el sentimiento de los españoles está todavía en una expectativa estable, se acerca al límite con el pesimismo moderado.

En una intervención en TV3 a la luz de esos datos, Niño Becerra ha recalcado precisamente que "estamos cerca del pesimismo moderado". 

"Más de una vez hemos dicho que hay dos relatos: un relato macro, el del Gobierno, el estadístico, la economía va bien. El PIB crece, pero cuando se baja al otro relato, al relato micro, de las personas, a su economía, la realidad es totalmente diferente. Esta situación es muy peligrosa porque está muy cerca del pesimismo moderado", ha admitido el experto.

La evolución de la renta disponible

Además, ha puesto el foco en la evolución de la renta real disponible: "El PIB es el valor de la producción. La renta disponible es el dinero que tiene en la hucha la gente. En 14 años, en España la renta solo ha mejorado un 1%. Esto rompe totalmente el mensaje del España va bien y de los datos macroeconómicos tan fantásticos y que todo funciona de maravilla Porque la realidad es esta". 

Niño Becerra ha explicado que España está creciendo básicamente por dos razones: "El turismo, la inmigración y el año que viene la construcción, que el año que viene será la bomba". 

La realidad de la inmigración

Respecto al turismo, ha reconodido que España es un país turístico y eso no cambiará, pero ha analizado los datos de la inmigración.

"Se han creado 450.000 puestos nuevos de trabajo y el 97% son de inmigrantes. España está en una burbuja de volumen. El PIB crece, entre otras razones, porque mucha gente ha venido y trabaja, pero en trabajos de poco valor añadido, con sueldos bajos, pero que tensionan el mercado de la vivienda. Estos sueldos bajos dan lugar a unas bases imponibles bajas y a una recaudación fiscal baja y unas bases de cotización social también bajas. Es decir, es un volumen que no tiene reflejo en el PIB", ha avisado.

