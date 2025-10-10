Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump propone expulsar a España de la OTAN: la respuesta de Santiago Niño Becerra no la vio venir nadie
Virales

Virales

Trump propone expulsar a España de la OTAN: la respuesta de Santiago Niño Becerra no la vio venir nadie

El economista ha sido rotundo como pocas veces.

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Santiago Niño Becerra y Donald Trump.Getty Images

El economista Santiago Niño Becerra ha sorprendido a diestro y siniestro al reaccionar desde la red social X a la propuesta que el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó este jueves, proponiendo "echar a España de la OTAN" tras no aumentar su gasto en Defensa al 5%.

"En mi opinión el presidente Trump debería ocuparse de temas, en mi opinión, más urgentes", ha contado, en primer lugar, el catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

Santiago Niño Becerra ha ofrecido un dato muy concreto para explicar que el líder estadounidense debería estar más preocupado por lo que pasa en su país, que por lo que ocurre fuera de sus fronteras.

"USA ocupa el lugar 134 en la lista mundial de desigualdad en la distribución de la renta. Con un coeficiente Gini de 0,418, justo por detrás de Yibuti (0,416) y por delante de Papúa Nueva Guinea (0,419)", ha contado.

El economista ha cerrado su mensaje asegurando que, pese a mirar lo que está haciendo España, Estados Unidos se encuentra en "la zona calificada" como de 'Desigualdad peligrosamente alta'

Los dos tuits que ha publicado Niño Becerra se han producido horas después de que Trump insinuara que la OTAN deberían expulsar a España. "Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", propuso desde la Casa Blanca.

Pese a que el líder republicano aseguró que "España no tiene excusa" para no elevar el gasto en Defensa, el Gobierno ha mostrado su "máxima tranquilidad" y, por si había alguna duda, lo ha aclarado. 

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han señalado fuentes gubernamentales a Europa Press

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 