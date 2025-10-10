Trump propone expulsar a España de la OTAN: la respuesta de Santiago Niño Becerra no la vio venir nadie

El economista Santiago Niño Becerra ha sorprendido a diestro y siniestro al reaccionar desde la red social X a la propuesta que el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó este jueves, proponiendo "echar a España de la OTAN" tras no aumentar su gasto en Defensa al 5%.

"En mi opinión el presidente Trump debería ocuparse de temas, en mi opinión, más urgentes", ha contado, en primer lugar, el catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

Santiago Niño Becerra ha ofrecido un dato muy concreto para explicar que el líder estadounidense debería estar más preocupado por lo que pasa en su país, que por lo que ocurre fuera de sus fronteras.

"USA ocupa el lugar 134 en la lista mundial de desigualdad en la distribución de la renta. Con un coeficiente Gini de 0,418, justo por detrás de Yibuti (0,416) y por delante de Papúa Nueva Guinea (0,419)", ha contado.

El economista ha cerrado su mensaje asegurando que, pese a mirar lo que está haciendo España, Estados Unidos se encuentra en "la zona calificada" como de 'Desigualdad peligrosamente alta'.

Los dos tuits que ha publicado Niño Becerra se han producido horas después de que Trump insinuara que la OTAN deberían expulsar a España. "Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", propuso desde la Casa Blanca.

Pese a que el líder republicano aseguró que "España no tiene excusa" para no elevar el gasto en Defensa, el Gobierno ha mostrado su "máxima tranquilidad" y, por si había alguna duda, lo ha aclarado.

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han señalado fuentes gubernamentales a Europa Press.