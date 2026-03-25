Las cámaras captan lo que hace Letizia nada más ver al escolta del presidente de Senegal: siete segundos que son oro

Los reyes Felipe VI y Letizia han recibido en el Palacio Real al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, siendo su primera visita oficial a España desde que tomó el cargo. Durante el almuerzo de honor, el rey anunció que será el primer país de África subsahariana con el que España tendrá una asociación estratégica, que ya existe con, por ejemplo, Egipto y Marruecos.

El martes, Diomaye Faye se verá personalmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se firmará la declaración que elevará el rango de las relaciones. "España quiere seguir contribuyendo y formando parte del crecimiento y de la prosperidad de Senegal a través de la sintonía entre nuestras sociedades y una percepción común acerca de los grandes retos de nuestro mundo", pronunció el monarca.

Sin embargo, las cámaras han grabado un momento de Letizia durante el pasamanos que ha llamado mucho la atención. El periodista especializado en realeza, Jose Moreno, ha sido el primero en darse cuenta y así lo ha hecho saber en la red social de Elon Musk.

El gesto de Letizia

En el pasamanos se disponían el rey Felipe VI, el presidente Diomaye Faye y, por último, la reina Letizia. Antes de que comenzara, mientras los dos primeros intercambiaban palabras en una conversación, la monarca se dio cuenta de la inesperada presencia del escolta de Diomaye Faye.

Nada más verle, le ofreció un apretón de manos para saludarle en unos siete segundos de vídeo que son oro puro. Por otro lado, también han destacado no solo la altura de Felipe VI (1,97 metros), sino que haya alguien que le haga frente e incluso le supere. Se trata del exjugador de baloncesto senegalés Sitapha Savané, quien ha sido uno de los protagonistas del pasamanos.

"Dentro del pasamanos se han visto a hombres muy altos, más que la altura del rey. O han sido jugadores de baloncesto o empresarios senegaleses. Aquí el rey ha tenido que mirar para arriba", ha expresado el usuario @iPakino89_, quien sigue la actualidad de la realeza española

¿Quién es Sitapha Savané?

Savané (Dakar, 1978) es el actual presidente del Dremland Gran Canaria y una figura histórica dentro del baloncesto español. De hecho, es el jugador no nacido en España con más partidos disputados en la historia de la Liga ACB y su dorsal, el número 7, fue retirado por el Gran Canaria como homenaje.

Ha sorprendido que sea más alto que el rey. Mide 2,01 metros, cuatro centímetros más que Felipe VI.