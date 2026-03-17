El vaticinio del presidente de Gad3 sobre lo que podría pasar en España si hay elecciones va a quitar el sueño en la calle Génova

El experto Narciso Michavila, presidente de Gad3, ha estado en El Cascabel, de TRECE, y ha analizado el panorama político que se abre en España después de las tres últimas elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En estas tres comunidades ganó el PP de forma amplia pero no puede gobernar porque necesita el apoyo de Vox. De momento parece que la formación de Santiago Abascal no está por la labor de facilitar el apoyo si no hay acuerdos concretos.

Para Michavila, si lo que ha pasado en las últimas elecciones se traslada al panorama nacional habrá un cambio de Gobierno de forma clara. Eso sí, el experto en demoscopia dice que para esto ocurra PP y Vox se deben poner de acuerdo.

La falta de pactos entre la derecha y la extrema derecha en Extremadura y Aragón —parece que en Castilla y León pasará lo mismo— puede evitar el vuelco electoral que tanto esperan en la calle Génova, donde está la sede del PP.

PP y Vox se tienen que entender

Michavila considera que los electores "han hecho sus deberes" y el mensaje es claro: PP y Vox "se tienen que poner de acuerdo". "Si no se ponen de acuerdo, da igual cuando vaya a haber elecciones generales, porque seguirá gobernando Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Sobre si los resultados de Vox son malos, Michavila dice que no: "Es la sensación de que ahora, de repente, Vox ha pinchado, no, perdón. Es un muy buen resultado". Para el experto, esta percepción se debe a que antes de las elecciones de Castilla y León había unas "expectativas que no eran reales".

Ha puesto de ejemplo lo que le pasó a Albert Rivera —fundador de Ciudadanos— o Pablo Iglesias —fundador de Podemos— a quienes "les hicieron creer que ellos iban a superar al Partido Socialista, o que iban a superar al Partido Popular".

Por último, sobre si ha podido influir el "no a la guerra" en estos últimos comicios en Castilla y León ha dicho que no mucho porque son "análisis muy políticos y muy madrileños".

Ha señalado que cuando Pedro Sánchez deje el Gobierno podrá decir que deja un PSOE hegemónico en la izquierda —con los partidos a su izquierda hundidos— "una posición que, sin embargo, depende de la capacidad del PP y Vox para articular una alternativa de gobierno viable".