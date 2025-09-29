Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El vecino siempre aparca muy pegado a su plaza, ella se cansa y su venganza es épica
El vecino siempre aparca muy pegado a su plaza, ella se cansa y su venganza es épica

El garaje, ese ring de boxeo de las comunidades.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Varias plazas de garaje.Getty Images

Los garajes son a menudo auténticos ring de boxeo donde los vecinos sacan a relucir sin tapujos sus problemas de convivencia.

Hay ejemplos todos los días en las redes sociales, pero un caso se ha hecho especialmente popular en las últimas horas en TikTok después de que lo haya subido la usuaria @berniqla.

En el vídeo que ha publicado se aprecia perfectamente la venganza que se ha tomado contra su vecino, que como se puede ver en las imágenes tiene por costumbre aparcar sobre la línea (incluso rebasándola un poco) que separa ambas plazas.

"El vecino siempre aparca muy pegado y estoy casada con un picao", dice junto a las imágenes, en las que se ve que el usuario ha colocado su coche en su plaza, pero sin alejarlo demasiado del de su vecino. ¿El resultado? El vecino no va poder entrar a su coche por la puerta del conductor porque no hay espacio (y la culpa es suya por dejarlo tan cerca de la otra plaza).

En los comentarios son muchos los que aplauden la venganza. "¿Y cómo se supone que entran al asiento del conductor??? Como todos los coches estén así cuidado", dice una persona. Y otros responden tajantes: "Por el copiloto o el maletero, saltando los asientos. El problema es que la gente no es cívica porque al vecino no le costaba nada aparcar centrado".

Otros, en cambio, piden no juzgar al vecino tan rápido: "No está toda la información, ¿por qué no saca las dos plazas y ver el espacio que tiene cada uno por los dos lados? Igual el vecino no tiene otra opción que dejarlo así, para poder aparcar... o el que se queja tiene mucho espacio libre por el lado del conductor, entonces no se puede opinar a la ligera sin saber toda la información".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
