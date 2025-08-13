Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se cansa de que su vecino aparque donde no debe y su venganza es, para muchos, una verdadera genialidad
INCENDIOS EN ESPAÑA
Sigue en directo la evolución de los fuegos activos que asolan Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid o Andalucía
Virales

Virales

Se cansa de que su vecino aparque donde no debe y su venganza es, para muchos, una verdadera genialidad 

"Hasta este gato aparca mejor que tú".

Rodrigo Carretero
Vista de un garaje.Getty Images

La venganza que se ha tomado un vecino contra otro que suele aparcar de forma inadecuada en el garaje está creando una verdadera sensación, con cientos y cientos de personas aplaudiendo la ocurrencia.

Ha sido la popular cuenta de X @liosdevecinos quien ha subido la historia a esa red social, especificando que ha ocurrido en un parking de Burjassot, Valencia. El usuario que le ha pasado las imágenes explica que el protagonista es un vecino "que siempre aparca en una zona de paso en un garaje, molestando a los demás".

"Hoy lo han puesto fino, se va a hinchar a quitar pegatinas", ha añadido junto a una foto de cómo le han dejado el coche, repleto por todas las ventanillas y el morro de pegatinas infantiles de animalitos.

La cantidad de adhesivos es tal que el conductor no va a tener más remedio que dedicar un buen rato a despegarlos si quiere mover el vehículo, ya que de otra forma no va a poder ver.

Acompañando a todas esas pegatinas, el autor de la venganza le ha dejado un cartel colgado del limpiaparabrisas en el que se lee: "Hasta este gato aparca mejor que tú. Deja de molestar con el coche".

"No había abierto la imagen y ya sabía que era un BMW", dice algunos usuarios en los comentarios. "He pensado que eran agujeros de destornillador. Hoy pegatinas, primer aviso. La próxima agujeros. Jaaaaajaja", añade otro.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es