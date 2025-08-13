Se cansa de que su vecino aparque donde no debe y su venganza es, para muchos, una verdadera genialidad 

La venganza que se ha tomado un vecino contra otro que suele aparcar de forma inadecuada en el garaje está creando una verdadera sensación, con cientos y cientos de personas aplaudiendo la ocurrencia.

Ha sido la popular cuenta de X @liosdevecinos quien ha subido la historia a esa red social, especificando que ha ocurrido en un parking de Burjassot, Valencia. El usuario que le ha pasado las imágenes explica que el protagonista es un vecino "que siempre aparca en una zona de paso en un garaje, molestando a los demás".

"Hoy lo han puesto fino, se va a hinchar a quitar pegatinas", ha añadido junto a una foto de cómo le han dejado el coche, repleto por todas las ventanillas y el morro de pegatinas infantiles de animalitos.

La cantidad de adhesivos es tal que el conductor no va a tener más remedio que dedicar un buen rato a despegarlos si quiere mover el vehículo, ya que de otra forma no va a poder ver.

Acompañando a todas esas pegatinas, el autor de la venganza le ha dejado un cartel colgado del limpiaparabrisas en el que se lee: "Hasta este gato aparca mejor que tú. Deja de molestar con el coche".

"No había abierto la imagen y ya sabía que era un BMW", dice algunos usuarios en los comentarios. "He pensado que eran agujeros de destornillador. Hoy pegatinas, primer aviso. La próxima agujeros. Jaaaaajaja", añade otro.