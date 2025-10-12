Elvira Lindo es clara como pocas veces al comparar la opinión de Ayuso sobre el aborto con la de Trump

Elvira Lindo lo tiene claro con Isabel Díaz Ayuso. En un artículo para el diario El País, titulado 'Lo mejor que hemos podido', la escritora y periodista ha comparado las últimas declaraciones de la presidenta madrileña sobre el aborto, con las últimas políticas de Donald Trump. Ayuso invitó a las madrileñas que quisieran abortar a trasladarse a otras comunidades autónomas.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad", cuestionó la presidenta regional el pasado jueves en la Asamblea de Madrid. "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", continúo. Unas declaraciones que muchos las consideran desproporcionadas, incluso en el seno de su partido.

Por todo ello, Lindo compara la situación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde "se han ido cerrando sistemáticamente centros de salud reproductiva obligando a las mujeres que quisieran abortar a viajar a estados demócratas donde son recibidas por activistas que las asisten en el trance". "Han puesto piedras en el camino hacia el aborto, arrojando a la mujer sola, sin recursos para pagarse viaje y estancia, a desistir de ello y resignarse a afrontar una carga más", crítica sobre lo que ocurre en algunos estados de ese país.

También aprovecha para señalar a Feijoó, "tan desubicado que por no hacer ni se atrevió a apartar a Mazón". "No hacer o dejar que otros actúen tiene en política más riesgo que equivocarse, se interpreta como falta de liderazgo", asegura la escritora en su publicación para el diario El País.

Por último, pone en valor las palabras de una congresista estadounidense, Alejandra Ocasio-Cortez. Tal como recoge en su publicación: "Una vez más estamos en una sala de legisladores que tratan de legislar sobre un sistema reproductivo del que no saben nada".

Por todo eso, opina que "es irritante esta actitud siempre paternalista con las mujeres". "Advertir a una mujer de que si aborta arruinará su vida, también lo es ese comentario machacón con el que algunos hombres progresistas rubrican su discurso: 'No hagamos más difícil lo que para muchas mujeres es el drama de sus vidas", ultima.

