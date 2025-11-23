Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elvira Lindo desmonta contundente los eternos argumentos de los nostálgicos del franquismo: "Y luego dicen que si la juventud"
¿Las infraestructuras? ¿Los pantanos? La escritora lo tiene claro.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Elvira Lindo en La VentanaLa Ventana

El 50 aniversario de la muerte de Franco ha reavivado las críticas y las opiniones sobre cuanto de presente están los años de la dictadura en la opinión pública. En un artículo de opinión para el diario El País, Elvira Lindo ha querido desmontar algunos de los argumentos más típicos de los nostálgicos: ¿Los pantanos? ¿Las infraestructuras? Su respuesta es contundente para ese 21% de la población, según el CIS, cree que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". 

Para explicar su posición, la escritora pone sobre la mesa una experiencia propia. Cuando iba caminando por una calle del centro de Valencia, dos ancianas, se detuvieron para comentar que "vivimos en una dictadura comunista". "El caso es que la denuncia permanente de la dictadura sanchista, encabezada por la presidenta madrileña (Isabel Díaz Ayuso), ha calado". 

Para aquellos que se han creído "el cuento de Franco", y aseguran que lo mejor de los años de dictadura fueron la construcción de nuevas infraestructuras. "Poco recuerdan los nostálgicos de aquella política económica de Franco que provocó más de una década de hambruna", asegura contundente. "Pero claro, una vez que el hambre remitió gracias, entre otras cosas, al dinero de los emigrantes, a la mano de obra de los presos, al incipiente turismo, el pueblo comenzó a respirar e incluso a soñar con el futuro", relata.

"Lo que es, es. Pero ahora, dicen los denunciadores de la dictadura actual, destacas algo bueno del franquismo y te llaman franquista", continúa Lindo en su publicación. "Ya se sabe, en esta dictadura no se puede decir nada, no porque te metan en la cárcel, sino porque te critican. Terrible", ironiza.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Finalmente, asegura que este 20N "está siendo inolvidable". Pero, qué es lo que ha hecho Lindo: "Vi a Nati Camacho y a otras antifranquistas veteranas de las que padecieron cárcel en la misma era de las infraestructuras, llevarse las manos a la cabeza: ¡si Madrid estaba lleno de chabolas!, decían, ¡si no llegaba el agua a muchos barrios!, ¡si la gente se construía sus casas por la noche!". "Con Franco, unos vivían mejor, y otros, como decía Vázquez Montalbán, subían mejor las escaleras", ultima.

