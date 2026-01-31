"Empezar por la página 1 es un error": un preparador de oposiciones da la clave para estudiar un tema para los exámenes
"Si no lo hiciese así, es como si me dejan en una ciudad que no conozco sin ver un mapa", reconoce.
Un preparador de oposiciones ha publicado un vídeo, bajo el usuario @Opositatest, una web para preparar el test de las oposiciones, hablando sobre uno de los grandes errores que cometen los opositores a la hora de empezar a preparar y estudiar las temas, haciendo una breve comparación y dando la clave para mejorar.
"Cuando empezáis a estudiar o cuando empiezan a estudiar la mayor parte de los alumnos, van a la página uno, empiezan en la línea uno. Primer GRAVE error", ha expresado al principio del vídeo.
Ha defendido que ese método, en lo que concierne a un temario preparativo de una oposición, es muy parecido a un puzzle: "Intentad hacer un puzzle de dos mil piezas sin ver la fotografía, tú para hacer uno lo primero que tienes que ver es la estructura del puzzle y a partir de ahí irás colocando piezas y serás capaz de montarlo".
Antes de empezar por la página 1, haz esto
Hace esta comparación para entender por qué no se debe empezar por la primera página y se debe hacer primero un repaso general, ya que, según cuenta, muchos están acostumbrados a empezar a hacer los resúmenes propios sin leer todo el contenido primero.
"Si tuvieras que hacer el mismo puzzle, porque la información son fragmentos, esa estructura va a estar formada por fragmentos de información. Si tuviese que hacer ese puzzle sin ver esa fotografía, me sería 10, 20 o 30 veces más difícil", ha explicado.
Para el preparador, es lo mismo que se estaría haciendo con el cerebro: "Antes de empezar a preparar un temario o antes de empezar a leer un tema, ¿qué tengo que ver?".
- El índice o la estructura.
- Después, pasar al primer tema y "ojearlo, voy pasando las hojas, aún no he leído las líneas de ese tema".
De esta manera, según el profesional, se genera en la mente "una estructura". A partir de ahí, se empieza a leer. "Si no lo hiciese así, es como si me dejan en una ciudad que no conozco sin ver un mapa: estoy perdido", ha concluido.