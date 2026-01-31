"Empezar por la página 1 es un error": un preparador de oposiciones da la clave para estudiar un tema para los exámenes

Un preparador de oposiciones ha publicado un vídeo, bajo el usuario @Opositatest, una web para preparar el test de las oposiciones, hablando sobre uno de los grandes errores que cometen los opositores a la hora de empezar a preparar y estudiar las temas, haciendo una breve comparación y dando la clave para mejorar.

"Cuando empezáis a estudiar o cuando empiezan a estudiar la mayor parte de los alumnos, van a la página uno, empiezan en la línea uno. Primer GRAVE error", ha expresado al principio del vídeo.

Ha defendido que ese método, en lo que concierne a un temario preparativo de una oposición, es muy parecido a un puzzle: "Intentad hacer un puzzle de dos mil piezas sin ver la fotografía, tú para hacer uno lo primero que tienes que ver es la estructura del puzzle y a partir de ahí irás colocando piezas y serás capaz de montarlo".

Antes de empezar por la página 1, haz esto

Hace esta comparación para entender por qué no se debe empezar por la primera página y se debe hacer primero un repaso general, ya que, según cuenta, muchos están acostumbrados a empezar a hacer los resúmenes propios sin leer todo el contenido primero.

"Si tuvieras que hacer el mismo puzzle, porque la información son fragmentos, esa estructura va a estar formada por fragmentos de información. Si tuviese que hacer ese puzzle sin ver esa fotografía, me sería 10, 20 o 30 veces más difícil", ha explicado.

Para el preparador, es lo mismo que se estaría haciendo con el cerebro: "Antes de empezar a preparar un temario o antes de empezar a leer un tema, ¿qué tengo que ver?".

El índice o la estructura.

Después, pasar al primer tema y "ojearlo, voy pasando las hojas, aún no he leído las líneas de ese tema".

De esta manera, según el profesional, se genera en la mente "una estructura". A partir de ahí, se empieza a leer. "Si no lo hiciese así, es como si me dejan en una ciudad que no conozco sin ver un mapa: estoy perdido", ha concluido.