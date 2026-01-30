Una revista británica visita a Pedro Sánchez y acaban describiéndole con unos términos que pocas veces se han dicho en España

La revista semanal británica The New Statesman, fundada en 1913 y establecida como una de las más respetadas e influyentes del Reino Unido, especialmente por sus comentarios incisivos y algún que otro tono satírico, ha visitado a Pedro Sánchez en España para realizarle una entrevista y le acaban describiendo con unos términos pocas veces visto aquí.

Tras hablar con el presidente del Gobierno, el articulista Adam Rasmi tiene muy claro cómo definir a Pedro Sánchez y para ello lo refleja en el titular: "Pedro Sánchez, el icono de la izquierda europea".

De hecho, comienza escribiendo sobre el jefe del Ejecutivo central, destacando que "sabe que sus palabras tienen peso". Además, cree que es el líder del "Gobierno más progresista de Occidente" y admira que sea uno de los pocos europeos "que se ha enfrentado constantemente a Donald Trump".

En ese sentido, Sánchez le ha dicho que, a pesar de ser un gobierno "proatlántico", no significa que deba haber "sumisión".

Lo que más "distingue" a Sánchez

El articulista recuerda el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. A pesar de que provocara "una respuesta moderada" de la mayoría de líderes europeos, fue Sánchez el primero en calificar la detención como "una violación del derecho internacional".

Sin embargo, lo que cree que más distingue a Sánchez es su postura sobre Gaza. "Es el líder europeo de mayor rango en usar la palabra 'genocidio' para describir la guerra de Israel contra Gaza", matiza.

Eso lo traducen como una postura de política exterior que "ha tenido éxito" en España, pero no se olvidan de que Sánchez también está cumpliendo otros objetivos dentro del país: "Es la economía principal de mayor crecimiento de Europa y sigue defendiendo la inmigración desde una perspectiva humana y económica".

Lo que otros líderes pueden "aprender" de Sánchez

En la revista británica se hacen dos preguntas: "¿Se ha pasado por alto el enfoque español? ¿Qué pueden aprender otros líderes europeos del enfoque más audaz y descaradamente izquierdista de Sánchez?".

Aunque a él lo vean más "diplomático", al resto del Ejecutivo lo ven "más franco": "Sánchez podría describirse como un tecnócrata cosmopolita. Es el primer presidente del gobierno español que habla inglés con fluidez".

La extrema derecha y Sánchez

Para la revista, los desafíos "más inmediatos" actualmente son nacionales. Conocen bien su enfrentamiento al "resurgimiento" de la extrema derecha. Los jóvenes "son más propenso a apoyar al nacionalista Vox que las generaciones mayores, que recuerdan los horrores del franquismo".

"Sea lo que sea lo que venga después, Pedro Sánchez cree que, tras ocho años en el poder, es importante compartir las lecciones de su gobierno con otras fuerzas socialdemócratas de toda Europa", remata el articulista.