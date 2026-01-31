Presupuestos: no tan cerca

Pedro Sánchez cree haber encontrado en la regularización de migrantes una vía para salvar los primeros Presupuestos de la legislatura. Y, encima, para poner en aprietos al Partido Popular, alentando que de facto es lo mismo que Vox. La carambola no es fácil pero, en una semana de sonora derrota parlamentaria por el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, a más de un miembro del Gobierno se le escapaba una media sonrisa y veía algo más cerca recomponer la mayoría de investidura.

El presidente se impuso perfil bajo estos días, con gran parte del foco informativo en el accidente de Adamuz y el funeral religioso que se celebró en Huelva el jueves. Las explicaciones las siguió asumiendo Óscar Puente, del que Moncloa reconoce que esté dando la cara pese al evidente desgaste. Tanto como para que cargos socialistas duden de que tenga margen para resistir. "Se lo puede llevar por delante", sugieren también en Sumar.

Nada se sabe del homenaje de Estado que, en un primer momento, Sánchez propuso para este sábado. El Gobierno arguyó que las víctimas pedían más tiempo y muchas no podían desplazarse. Un extremo cierto tan solo a medias. Otra razón importante para retrasar sine die este funeral fue el temor a los abucheos y las quejas de que fuera laico. El jueves, la contención y el dolor marcaron la ceremonia religiosa. "Atrévete", le dijo algún familiar a María Jesús Montero, que quiso acercarse. Pero no fue a más.

La carambola de Moncloa

En privado, en Moncloa lo que hacen es cálculos. En una semana caótica, el diagnóstico que hace el Gobierno es que hay partido. Pese a que la regularización de migrantes no pasará por el Congreso, Sánchez compartió el protagonismo del anuncio con Podemos. "Y no es que le hiciera gracia a Yolanda Díaz", reconocen en el ala socialista.

Con este gesto a Podemos, los morados podrían abrirse ahora a la cesión de las competencias de migración a Cataluña, como exige Junts. Si bien, Ione Belarra pretende que, antes de dar ningún paso, la regularización esté "implementada", y esto no pasaría en principio hasta mayo.

Algo que retrasaría, y mucho, los planes del Ejecutivo. El nuevo objetivo de Hacienda es que los Presupuestos sean presentados este primer trimestre del año. "Vamos a pelearlo. La gente podrá comprobar lo que supondría para ellos que salgan en adelante", afirman las fuentes consultadas en el Ejecutivo. Como dice Sánchez, sudarán la camiseta.

En el grupo parlamentario socialista muestran cautela. “En ningún caso sería fácil”, arguye un diputado. Y es que, además de los recelos de Podemos, Junts ha desligado la cuestión migratoria de la presupuestaria. "Son cosas completamente distintas", han trasladado. Los críticos a Sánchez lo tienen claro: "Hará lo que sea necesario para conseguirlo. Otra cosa es que sus interlocutores entiendan que les merezca o no la pena", según opinan en la federación de Castilla-La Mancha.

El debate en el PP

La otra pata de la estrategia de Sánchez pasa por vincular al PP, que ha rechazado de plano la decisiones migratoria, con Vox. "Les hace daño ser tan indistinguibles, y el tema migratorio nos facilita mucho la explicación. Si tuvieran posición propia en alguno de los grandes temas sería más fácil, pero no se atreven. Temen que Vox les coma el terreno", en palabras de un ministro, en conversación con El HuffPost.

En Génova aseguran que tienen testado demoscópicamente que no hay que aflojar en migración. Aún más, que el propio PSOE pierde votos por su posición. "Puede que Vox gane más votos que nosotros, pero lo que está claro es que no perdemos ni uno", aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo. Un mensaje también en clave interna, a quienes se muestran incómodos con la dureza del discurso.

La práctica totalidad de cargos consultados dicen ser conscientes de que el anuncio de Sánchez es "una bomba de humo" para tratar de desviar el foco de Adamuz y las posibles responsabilidades políticas. Pero existen sectores del PP que creen que el viraje en la posición de Génova "acabará beneficiando a Vox". "Nunca podremos llegar tan lejos como ellos", repiten los que creen que este marco no les beneficia.

Las elecciones en Aragón

En todo caso, en la dirección del PP se muestran seguros de que, haga lo que haga, Sánchez acabará estampándose contra el muro de las distintas elecciones que están por llegar. Los últimos sondeos sobre los comicios en Aragón, que se celebrarán la próxima semana, no acercan a Jorge Azcón a la mayoría absoluta, pero sí apuntan claramente "a un descalabro histórico" de Pilar Alegría, la candidata socialista.

"Entiendo que ya estarán preparando la gestora. Va a ser como Extremadura, o peor. En algunos municipios, el PSOE pasará a ser la tercera fuerza", subrayan las fuentes consultadas en Génova.