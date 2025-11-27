En 'Financial Times' describen a Franco con un término revelador y añaden sobre Juan Carlos I una frase inapeable

El diario británico Financial Times, fundado en 1888, actualmente con más de dos millones de lectores diarios, ha dedicado un extenso artículo para describir la figura del dictador Francisco Franco, una forma de señalar cómo le ven desde el Reino Unido.

El citado medio, especializado en economía, es tan rotundo como sincero en su titular: "General Franco: el dictador sin carisma". Ese término lo extienden durante todo su artículo, e incluso en el subtitular lo describen como un "dictador con pocas cualidades". Y son estas escasas características las que le llevaron a intentar responder una pregunta: cómo pudo permanecer en el poder durante tanto tiempo.

Y una de las pistas las encuentran en las recientes memorias del rey emérito español, Juan Carlos I, tituladas como Reconciliación, además de en la reciente entrevista que ha concedido al periodista Stéphane Bern, del medio France 3. Para el periódico es muy curioso que, si la historia "sugiere" que los dictadores se mantienen en el poder gracias al carisma personal, la capacidad retórica y la ardiente evocación de sus proyectos, ¿cómo se ha mantenido tanto tiempo Franco?

"El generalísimo español, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, a Hitler y Mussolini, no poseía ninguna de estas cualidades", describe. Y ojo a lo que añaden después: "Hoy en día apenas se le recuerda en la cultura popular fuera de España".

A pesar de no tener cualidades, las debilidades de Franco como "la indecisión y la duplicidad" a veces jugaron a su favor, según el medio. "Para irritación de Hitler y Mussolini, nunca se comprometió plenamente con las causas del Eje, por lo que evitó las represalias alidas en 1945", han contado.

"Sus compañeros lo llamaban Paca la culona"

El rotativo expresa que Franco, tanto física como intelectualmente, no impresionaba a nadie. De hecho, se han hecho eco de que "sus compañeros lo llamaban Paca la culona". Sin duda, la mayor debilidad del dictador una vez llegó al mando fue su "incapacidad para comprender el funcionamiento de una economía".

También han citado al escritor Giles Tremlett, biógrafo de Francisco Franco con la obra El generalísimo Franco, para explicar la clave de la longevidad del franquismo. "Los españoles no solo estaban intimidados por su crueldad, sino que en los primeros años estaban exhaustos y resignados después de la guerra civil, y en los años posteriores se contentaron con disfrutar los frutos del tardío auge económico", han analizado.

La autobiografía de Juan Carlos, "empañada"

Tiran directamente de las memorias del rey emérito para separar dos partes: una en la que Juan Carlos I se enorgullece "comprensiblemente" de su "mayor logro: el regreso de España a la libertad y a la normalidad", pero que, sin embargo, el resto se ve empañado por la "autocompasión y la falta de transparencia sobre las aventuras amorosas y los escándalos financieros".