En Alemania resumen con una frase inamovible lo que pasa en España con Franco

Los actos de conmemoración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco están teniendo gran resonancia no sólo en España, sino también en otros países, donde llama la atención lo presente que su figura continúa en el debate público.

Medios de comunicación de Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y muchos otros países han dedicado en las últimas semanas extensos artículos a analizar las razones por las que Franco sigue dando que hablar. Resaltan también que, según una encuesta del CIS de octubre, el 19% de los jóvenes piensa que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachan de "buena" o "muy buena".

Una de las últimas publicaciones en hablar del tema ha sido el periódico alemán Die Tageszeitung, más conocido por su abreviatura Taz, que resume todo en una frase: "Aceptar el pasado no es fácil, ni siquiera 50 años después".

El artículo dice que España "mira hacia atrás, algunos demasiado lejos", mientras que "a otros les cuesta mirar hacia el futuro" y da algunas razones por las que algunas heridas siguen sin cerrarse: "Alrededor de 100.000 víctimas de la sangrienta persecución contra demócratas e izquierdistas aún yacen enterradas junto a los muros de los cementerios o en cunetas. Solo 17.000 víctimas de la represión durante la Guerra Civil y los años posteriores han sido recuperadas de fosas comunes en los últimos 25 años".

"Nunca fueron procesados"

"No existe un mapa oficial de las fosas comunes. La asistencia a las familias para las exhumaciones solo se proporciona en algunas regiones. Donde gobierna la derecha, se ignora a las víctimas. Las autoridades no toman medidas en ningún lugar. El sistema judicial no interviene", dice Taz, que subraya que "lo que más pesa sobre muchas víctimas es la impunidad de los perpetradores": "Nunca fueron procesados porque, para la justicia española, estos crímenes se amparan en la amnistía de 1977".

Además, en el artículo se firma que "la derecha española revela su verdadera cara": "No es solo el neofranquista Vox —el tercer partido con más votos en el parlamento, con cerca del 13%— el que defiende el franquismo. Incluso el conservador Partido Popular (PP) no ha condenado la dictadura hasta la fecha. Los conservadores españoles saben exactamente a quién representan".