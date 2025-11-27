La entrevista del rey Juan Carlos I en Francia en 16 declaraciones polémicas o impactantes
Repasamos las mejores o más llamativas frases del emérito en la entrevista que concedió a Stéphane Bern para France 3 para promocionar su libro 'Reconciliación'.
El rey Juan Carlos no deja indiferente a nadie. No lo hizo en sus casi cuatro décadas de reinado, tampoco antes de ser proclamado rey de España, ni tampoco tras abdicar. Pese a que desde 2020 vive exiliado en Abu Dabi para supuestamente no interferir en el reinado de Felipe VI, lo cierto es que no pasa un mes en el que no sea noticia por una cosa o por otra. Aunque lo que se lleva la palma es el lanzamiento de sus memorias, que sin duda son explosivas, y la entrevista que concedió al periodista Stéphane Bern para France 3.
Una vez emitida la entrevista, repasamos las 16 declaraciones más llamativas o impactantes que pronunció Juan Carlos I, que aunque ha bajado el tono después del revuelo provocado por sus memorias, ha dejado una serie de frases que no han pasado desapercibidas. Algunas de ellas han sido editadas al ser respuestas cortas ante las preguntas de Stéphane Bern, pero la edición no cambia en ningún momento el sentido de la frase.
- "No me arrepiento y no tengo remordimientos, intento no tener ninguno. Todos los hombres cometen errores y todo el mundo los comete".
- “He servido a España y a los españoles. A veces no he prestado atención a la familia y espero que me perdonen y que los españoles comprendan todo lo que he hecho".
- "Estoy acostumbrado a oír de todo. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero todo está resuelto, todo ha terminado. Estoy tranquilo".
- "Yo creo que es el carácter de las personas. Y con esto quiero decir que la relación puede ser de una forma u otra, pero es muy buena. Me gustaría verlo más (a Felipe VI) y verlo más a menudo con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía".
- "Felipe es un buen rey, pero está en un momento difícil y hay que apoyarlo".
- "Mi mayor deseo es que su hijo tenga éxito y que España esté bien gobernada".
- "Creo que un rey debe ser físicamente fuerte, estar físicamente preparado. No me imagino, sobre todo en España, a un rey con muletas, con los problemas de cadera que tengo y todo eso".
- Sobre su abdicación: "Se lo dije a mi hijo, y me dijo: 'No, por favor, no lo hagas'. Le dije: 'Es mejor para ti, estás más preparado, tienes derecho a asumir esto'. Creo que siempre es mejor tener un rey más joven que uno mayor, pero eso es una cuestión personal".
- Sobre su exilio en Abu Dabi: "Me hubiera gustado ofrecerle consejos, pero creo que era mejor irme y dejar que las cosas siguieran su curso. Tenía toda mi confianza".
- Sobre lo que echa de menos de España: "Sus olores, sus paisajes, los toros, el flamenco, la comida, todo. Pero voy todos los meses a hacer las regatas, a navegar, me lo paso bien".
- "No sé si en algunos años, el año próximo o en algunos meses, me instalaré en España. Depende de la situación y del momento. He vivido en cinco países. Nací en Roma, estuve en Suiza, estuve en Portugal, en España y aquí soy un poco como un camaleón: me adapto y no sé cómo será el futuro".
- "Dio los poderes al pueblo, al Congreso. Es la única Constitución de Europa con nombre. Se llama la Constitución del rey Juan Carlos".
- Sobre cuando pidió ayuda a Franco para democratizar España cuando él fuera rey: "Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo'. 'Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España'".
- "Franco lo sabía todo. La reina y yo sabíamos que le decían todo, pero teníamos que vivir normalmente”.
- "Cuando tuve que ir al aeropuerto para recibir a Pinochet porque Franco no podía, en el coche me dijo: 'Alteza, tiene que hacer como Franco, debe hacer exactamente lo mismo. Yo le dije: 'Sí, sí, naturalmente', pero hice lo que los españoles verdaderamente querían".
- "En mi primer discurso dije que íbamos a una democracia y eso. ¿Pero cómo hacerlo?. No lo sabíamos aún"