En Francia hablan de lo que está haciendo Pedro Sánchez y apuntan a dedo a Felipe VI

El diario francés Libération ha sido muy contundente a la hora de hablar del actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre todo para poner en valor lo que ha conseguido hasta ahora con su posición respecto al conflicto de Israel y Gaza.

El citado medio comienza titulando su extenso artículo como "Pedro Sánchez recibe un soplo de aire fresco gracias a su política propalestina". Según apuntan, "la esfinge de la política española resurgió de sus cenizas" gracias a esta cuestión. Lo describen como una persona que "no se inmuta" ante sus medidas a favor del pueblo palestino.

"El jefe de gobierno ha logrado transformar un asunto internacional en un activo nacional", describe y, además, destaca sus palabras de "admiración" hacia los manifestantes propalestinos durante La Vuelta a España que tanto ha dado que hablar durante estas recientes semanas hasta el punto de interrumpir la última etapa en Madrid.

Sin duda, para el medio francés un factor que actúa muy a favor de Sánchez es el rey Felipe VI. Describen al actual monarca como "extremadamente cauteloso en temas delicados debido a su obligación de mantenerse neutral", pero, aun así, hizo énfasis en "no vacilar" ante la crisis en Gaza.

"Todos habrían leído entre líneas que estaba validando el enfrentamiento con Israel, sobre todo porque ya había denunciado 'el sufrimiento brutal e inaceptable' de los habitantes de la Franja de Gaza. Pedro Sánchez, a su vez, ha cobrado relevancia", han opinado.

Según han defendido, Sánchez ha "matado dos pájaros de un tiro". Por un lado, "centrando la atención hacia la cuestión israelí-palestina" y, por otro, que está poniendo a la derecha "en un serio dilema". "El lado conservador ve cómo se amplía la brecha que lo divide", han añadido, respecto al Partido Popular y Vox, a quien atribuyen un "apoyo inquebrantable" a Netanyahu.