Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En pleno revuelo con el futuro de Mazón, Julia Otero pone voz a lo que muchos piensan de él
Virales

Virales

En pleno revuelo con el futuro de Mazón, Julia Otero pone voz a lo que muchos piensan de él

"Si decimos todo lo que pensamos...".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Julia Otero y Carlos MazónONDA CERO / Getty Images

La periodista Julia Otero, Premio Nacional de Televisión y Premio Nacional de Radio en varias ocasiones, Medalla de Honor de Barcelona 2023 y Premio Ondas con el programa El Gabinete, incluida en el año 2022 como una de las 100 mujeres influyentes de España en la Lista Forbes, ha puesto voz a lo que muchos piensan sobre Carlos Mazón.

Después de todo el lío que se ha producido tras las críticas que recibió de algunos familiares de víctimas de la tragedia de la DANA en el homenaje de Estado del pasado miércoles en Valencia, en las últimas horas ha corrido el rumor de que el presidente de la Generalitat Valenciana está barajando dimitir o, solamente, tiene previsto descartar ser el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas.

Fuentes del entorno de Mazón consultadas por El HuffPost, aseguran que entiende "los rumores", pero que sigue con la idea de remodelar su Gobierno y "no ha tomado todavía ninguna decisión". De hecho, no está previsto que acuda este lunes al Comité Ejecutivo Nacional convocado en Génova. "Plantarse en Madrid solo agravaría la crisis", defienden fuentes de Génova.

Dentro de todo este lío, Julia Otero ha querido hablar de las ideas que recorren la cabeza de Mazón y ha dejado bastante clara su opinión sobre todo el asunto tras lo que pasó el pasado miércoles.

"Dicen que el innombrable -lo hemos sabido esta mañana- no será de nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero que no dimite de momento, igual dicen que para asegurarse la jubilación", ha señalado al inicio del programa de este sábado de Julia en la Onda.

Julia Otero ha terminado con dos preguntas de lo más directas para Mazón y para el propio Partido Popular. "¿En serio compensa entrar por una puerta lateral a un funeral de Estado y que te llamen a gritos 'sinvergüenza' en la versión más suave? ¿Vale la pena?", ha cuestionado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 