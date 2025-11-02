En pleno revuelo con el futuro de Mazón, Julia Otero pone voz a lo que muchos piensan de él

La periodista Julia Otero, Premio Nacional de Televisión y Premio Nacional de Radio en varias ocasiones, Medalla de Honor de Barcelona 2023 y Premio Ondas con el programa El Gabinete, incluida en el año 2022 como una de las 100 mujeres influyentes de España en la Lista Forbes, ha puesto voz a lo que muchos piensan sobre Carlos Mazón.

Después de todo el lío que se ha producido tras las críticas que recibió de algunos familiares de víctimas de la tragedia de la DANA en el homenaje de Estado del pasado miércoles en Valencia, en las últimas horas ha corrido el rumor de que el presidente de la Generalitat Valenciana está barajando dimitir o, solamente, tiene previsto descartar ser el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas.

Fuentes del entorno de Mazón consultadas por El HuffPost, aseguran que entiende "los rumores", pero que sigue con la idea de remodelar su Gobierno y "no ha tomado todavía ninguna decisión". De hecho, no está previsto que acuda este lunes al Comité Ejecutivo Nacional convocado en Génova. "Plantarse en Madrid solo agravaría la crisis", defienden fuentes de Génova.

Dentro de todo este lío, Julia Otero ha querido hablar de las ideas que recorren la cabeza de Mazón y ha dejado bastante clara su opinión sobre todo el asunto tras lo que pasó el pasado miércoles.

"Dicen que el innombrable -lo hemos sabido esta mañana- no será de nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero que no dimite de momento, igual dicen que para asegurarse la jubilación", ha señalado al inicio del programa de este sábado de Julia en la Onda.

Julia Otero ha terminado con dos preguntas de lo más directas para Mazón y para el propio Partido Popular. "¿En serio compensa entrar por una puerta lateral a un funeral de Estado y que te llamen a gritos 'sinvergüenza' en la versión más suave? ¿Vale la pena?", ha cuestionado.