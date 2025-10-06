Lo que dice el director de 'Forbes' sobre los sueldos de políticos genera una oleada de reacciones 

El director de la revista Forbes en España, Andrés Rodríguez, ha concedido una entrevista al medio Ac2ality donde ha puesto sobre la mesa un tema candente en la sociedad española: los sueldos de los políticos.

A grandes rasgos, según ha contado Rodríguez, los sueldos de los políticos de primer nivel, como el presidente del Gobierno, están entorno a los 100.000 euros o incluso menos por lo que hay ciertos cargos que ganan más que Sánchez.

"Es probable que los diputados estén entorno a 40 o 50 más las dietas. En la empresa se gana, si eres exitoso, más dinero", ha empezado diciendo el director de la prestigiosa revista económica.

Y ojo que aquí vienen las palabras que han llamado la atención: "Los políticos cobran muy poco. Esto lo digo con todo el respeto de las familias que viven con un salario mínimo o que tienen dificultades para llegar a fin de mes o que ganan mucho menos y ahora mismo, al escucharme, podrán decirme que con lo poco que me representan o los sinvergüenzas que son o que están robando. Todo lo que se puede echar en cara a determinados políticos, no todos, y encima ganan más que yo".

"Yo lo comprendo pero no es de recibo, iba a decir no es de mercado, pero no es de recibo", ha zanjado.

Esto ha generado un intenso debate acerca de si los políticos españoles cobran mucho o poco. Yendo a fuentes oficiales, Pedro Sánchez cobra concretamente 107.000 euros y, por ejemplo, un ministro como Óscar Puente cobra 110.000 euros al año.

Por otro lado, una presidenta autonómica como Isabel Díaz Ayuso gana 103.000 euros, casi lo mismo que Sánchez.

"La realidad es que los políticos os no deberían de cobrar NUNCA más del doble del salario mínimo. Esto debería ser así para que la gente que se dedique sea porque de verdad quiere aportar algo y no vivir del cuento y enriquecerse. Y ningún cargo debería tener sueldo vitalicio, como mucho el presidente. Los demás que cuando acaben su incursión política vuelvan a sus puestos de trabajo fuera de la política", dice un usuario. Cabe recordar que fue Podemos, en sus inicios, el que puso de sueldo para sus diputados de 2,5 veces el salario mínimo.

Por lo general, para casi todas las personas que han comentado la publicación de TikTok los políticos cobran demasiado y se repiten varios mantras que se han demostrado falsos como lo de que "estamos a la cabeza de la UE en cantidad de cargos políticos".

Hace unos años, Maldito Bulo ya desmintió aquello de que "España tiene 400.000 políticos, 300.000 más que Alemania y con la mitad de la población que ellos". "También hay otra que dice que hay dice que existen 445.568 políticos en España. No hay pruebas de que ninguna de las dos cifras sea real", decía entonces el citado medio.