Mazón sortea la presión de sus dirigentes, que piden que dé un paso al lado: "No se ha tomado ninguna decisión"

Lleva un año haciéndolo y no va a cambiar ahora. Carlos Mazón sortea la presión de sus dirigentes y "no ha tomado todavía ninguna decisión", ni lo hará el menos este fin de semana, según fuentes de su entorno consultadas por El HuffPost. Si bien "entiende los rumores" que ha generado lo ocurrido esta semana, por ahora el president se mantiene en sus trece, con la intención de persistir en sus planes de remodelar su Gobierno la próxima semana. Aunque reconoce que no hay nada "resuelto", "no quiere dimitir". Lo único que sí tiene claro es que no acudirá este lunes a Madrid para el Comité Ejecutivo Nacional en el que Feijóo se reunirá con sus barones territoriales. "Plantarse en Madrid solo agravaría la crisis", defienden fuentes de Génova.

Mientras tanto, los dirigentes del Partido Popular valenciano no saben ya dónde meterse. Este viernes se reunieron en Alicante el secretario general del PPCV, JuanFran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales del partido y también presidentes de las diputaciones: Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante). Los cuatro están de acuerdo en que la situación "es insostenible" y no creen siquiera que sea suficiente que Mazón anuncie que no repetirá como candidato. "O resiste o dimite y convoca elecciones", señalan fuentes del PP valenciano, que definen la situación interna como "un infierno". "No sabemos qué hacer. Esto lo tienen que arreglar Feijóo y Mazón", dicen las mismas fuentes. Lo curioso es que fuentes cercanas a Mazón cuentan algo distinto. "Los tres presidentes y el secretario general están con Mazón", relatan, aunque contradiga al mensaje que estos han trasladado este sábado.

El presidente valenciano no ha variado su opinión respecto a lo que ya trasladó el día siguiente al homenaje laico en el que fue increpado por familiares de las víctimas. "Me hago cargo", dijo entonces para avanzar que convocaría una comparecencia "en los próximos días" y después de "hacer una reflexión". Esa reflexión no ha terminado. "Está asimilando todo porque son días muy duros. La dimensión de los ataques que está sufriendo supera las peores expectativas", apuntan fuentes de su entorno, que señalan que, "más allá de decisiones políticas, está aprovechando el fin de semana".

Esta mañana, mientras varios medios, entre ellos El HuffPost, recogían los deseos de la dirección del PP valenciano, desde Génova restaron importancia a los rumores respecto a la sustitución de Carlos Mazón por Vicente Mompó. "No hay ninguna novedad que trasladar", comentaron fuentes del PP a preguntas de una periodista.

El Partido Popular continúa con su empeño de situar la atención en la decisión del Tribunal Supremo de instar a la Audiencia Nacional a investigar los sobres del PSOE con pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García. A ello se dedicó, por ejemplo, esta mañana el secretario general del PP, Miguel Tellado, en declaraciones distribuidas desde Génova a los medios de comunicación. Pero sin demasiado éxito. El mayor problema de Feijóo sigue en Valencia, y no va a desaparecer a corto plazo.

Los insultos de parte de las víctimas a Mazón en el funeral de Estado por la DANA provocaron una enorme conmoción en el partido. "Fue desgarrador", comentó un barón territorial a este medio. Pese a que la pasada semana el entorno de Mazón insistió en que su objetivo era el de acabar la legislatura, todo se precipitó estos días, también después de que se pillara a Mazón en otra mentira. El presidente no dejó El Ventorro para dirigirse al Palau, como dijo, sino que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento donde esta había dejado su coche. Después de todo esto, el PP espera un gesto de Mazón. Destacados compañeros de partido le piden al menos que anuncie "que ya no será candidato". "Esto es insostenible", lamentan. Ester Muñoz, la portavoz del partido y con buena sintonía con Mazón, llegó incluso a abrirle este viernes la puerta de salida.