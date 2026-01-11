¿Qué está pasando en la Patagonia?: más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por las llamas
El fuego está destruyendo bosques nativos protegidos, casas y pastizales. El 95% de los focos en la región de Chubut tienen origen humano. Las labores de extinción, además, se ven dificultadas por la sequía extrema, la falta de precipitaciones y los vientos constantes.
La Patagonia argentina se encuentra arrasada por las llamas. El foco principal se encuentra en Chubut, región donde según Infobae el 95% de los focos tienen origen humano. Si bien es cierto que esto ocurre prácticamente cada año en la zona, la tragedia podría considerarse como una de las peores en años.
En total, según estimaciones que comparte el diario 'El País', más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por el fuego, que ha obligado a desalojar y evacuar localidades enteras.
Las labores de extinción, además, se ven dificultadas por la sequía extrema, la falta de precipitaciones y los vientos constantes, que facilitan la propagación del fuego, el cual todavía permanece fuera de control. Además, la falta de inversión en prevención de incendios en el país argentino tampoco ayuda.
Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), al menos 16 provincias argentinas se encuentran bajo alerta extrema por riesgo de incendios, entre ellos: Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Tan solo el año pasado, según recoge un informe de Greenpeace, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el fuego arrasó cerca de 31.722 hectáreas en esta región, una cifra cuatro veces más alta que la del mismo período del año anterior.
Desde la organización medioambiental han pedido "al gobierno nacional y a las provincias más prevención, brigadistas e infraestructura para dar respuesta rápida a los incendios; y penalizar la destrucción de bosques"