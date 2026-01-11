Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Qué está pasando en la Patagonia?: más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por las llamas
Global
Global

¿Qué está pasando en la Patagonia?: más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por las llamas

El fuego está destruyendo bosques nativos protegidos, casas y pastizales. El 95% de los focos en la región de Chubut tienen origen humano. Las labores de extinción, además, se ven dificultadas por la sequía extrema, la falta de precipitaciones y los vientos constantes.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Fotografía que muestra los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). Los incendios forestales en la Patagonia argentina se continuaron expandiéndose en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4000 hectáreas, según datos oficiales.
Fotografía que muestra los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). Los incendios forestales en la Patagonia argentina se continuaron expandiéndose en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4000 hectáreas, según datos oficiales.EFE

La Patagonia argentina se encuentra arrasada por las llamas. El foco principal se encuentra en Chubut, región donde según Infobae el 95% de los focos tienen origen humano. Si bien es cierto que esto ocurre prácticamente cada año en la zona, la tragedia podría considerarse como una de las peores en años. 

En total, según estimaciones que comparte el diario 'El País', más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por el fuego, que ha obligado a desalojar y evacuar localidades enteras. 

Las labores de extinción, además, se ven dificultadas por la sequía extrema, la falta de precipitaciones y los vientos constantes, que facilitan la propagación del fuego, el cual todavía permanece fuera de control. Además, la falta de inversión en prevención de incendios en el país argentino tampoco ayuda. 

Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra a una persona trabajando para apagar un incendio forestal este viernes, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre, los incendios forestales ya devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales.
  Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra a una persona trabajando para apagar un incendio forestal este viernes, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre, los incendios forestales ya devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales.EFE

Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), al menos 16 provincias argentinas se encuentran bajo alerta extrema por riesgo de incendios, entre ellos: Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 

Tan solo el año pasado, según recoge un informe de Greenpeace, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el fuego arrasó cerca de 31.722 hectáreas en esta región, una cifra cuatro veces más alta que la del mismo período del año anterior.

Desde la organización medioambiental han pedido "al gobierno nacional y a las provincias más prevención, brigadistas e infraestructura para dar respuesta rápida a los incendios; y penalizar la destrucción de bosques"

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 