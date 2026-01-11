¿Qué está pasando en la Patagonia?: más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por las llamas

Fotografía que muestra los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). Los incendios forestales en la Patagonia argentina se continuaron expandiéndose en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4000 hectáreas, según datos oficiales.

La Patagonia argentina se encuentra arrasada por las llamas. El foco principal se encuentra en Chubut, región donde según Infobae el 95% de los focos tienen origen humano. Si bien es cierto que esto ocurre prácticamente cada año en la zona, la tragedia podría considerarse como una de las peores en años.

En total, según estimaciones que comparte el diario 'El País', más de 4.000 hectáreas han sido arrasadas ya por el fuego, que ha obligado a desalojar y evacuar localidades enteras.

Las labores de extinción, además, se ven dificultadas por la sequía extrema, la falta de precipitaciones y los vientos constantes, que facilitan la propagación del fuego, el cual todavía permanece fuera de control. Además, la falta de inversión en prevención de incendios en el país argentino tampoco ayuda.

Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra a una persona trabajando para apagar un incendio forestal este viernes, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre, los incendios forestales ya devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales. EFE

Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), al menos 16 provincias argentinas se encuentran bajo alerta extrema por riesgo de incendios, entre ellos: Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Tan solo el año pasado, según recoge un informe de Greenpeace, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el fuego arrasó cerca de 31.722 hectáreas en esta región, una cifra cuatro veces más alta que la del mismo período del año anterior.

Desde la organización medioambiental han pedido "al gobierno nacional y a las provincias más prevención, brigadistas e infraestructura para dar respuesta rápida a los incendios; y penalizar la destrucción de bosques"