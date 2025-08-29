Enseña un baño público en Noruega y lo que se ve desde dentro provoca reacciones unánimes: difícil no dudar

La creadora digital Mónica Abad, que publica vídeos en su perfil de TikTok (@monica_abad19) con la finalidad de enseñar a sus seguidores todo lo relacionado con Noruega, tanto curiosidades de sus paisajes como aspectos de su cultura, ha enseñado el baño público que se ha encontrado, generando cientos de comentarios.

Nada más entrar, aunque ya lo haya visto más de una vez, no ha podido evitar expresar su total fascinación por el baño público gratuito instalando en el monte. La estructura contaba con lo esencial: un lavabo y un inodoro. Hasta ahí todo normal, aunque ya el tamaño y la decoración han sorprendido a muchos usuarios españoles.

Sin duda, lo que más ha desencajado han sido las vistas. Una de las cuatro paredes tenía un cristal para ver al otro lado un río y una cascada. El vídeo, que ha generado más de 35.000 visualizaciones y 1.300 'me gusta', también ha provocado cientos de comentarios de todo tipo, especialmente irónicos, por parte de españoles.

Con la sorpresa en el cuerpo, muchos han expresado su miedo sobre la posibilidad de que alguien te vea desde el otro lado, aunque tal y como se ha podido ver en el vídeo, es prácticamente imposible acercarse al otro lado del río, por lo que las posibilidades desde que te vean son prácticamente nulas.

"Yo sentada en el váter imaginando que pasa alguien en canoa...", ha expresado la usuaria @lauraft10, siendo el comentario más destacado del vídeo. "Está que te cagas", han ironziado también. Por otro lado, otras personas no han podido evitar compararlo con los baños públicos españoles, sobre todo en aspectos de higiene: "¡Cuánto tiene España que aprender!".

Otros han expresado su preocupación de que todo se acabe descargando en el río, por lo que no verían con buenos ojos instalar ese tipo de baño en un lugar como ese. "No veas si desentona ese baño en un río, qué quieres que te diga. El próximo en la cima Everest, que también está muy concurrido", ha expresado indignado el usuario Fernando Vindio.