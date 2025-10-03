Enseña cómo es su primera compra como independizada y su conclusión final es (tristemente) la de muchos

Independizarse en España es un objetivo vital cada día más complicado. Con los precios de los alquileres por las nubes, el acceso a la compra de una vivienda prácticamente imposible y el ticket de la compra muy por encima del poder adquisitivo de los jóvenes, irse de casa es algo casi utópico.

"Me encanta la solución que encuentra a sus problemas llegando al final del video...", ha comentado el usuario de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, @Buenrolloreturn, justo antes de adjuntar el TikTok de la humorista que habla sobre su primera compra como independizada.

Ante este desesperante y desalentador contexto, muchos optan por tomárselo con humor, como la creadora de contenido Andrea Sánchez (@andysan35_), quien ha hecho una crítica de la situación bajo una parodia que -tristemente- refleja la realidad mucho mejor de lo que nos gustaría.

"Qué ilusión, ¿no? Mi primera compra es como independizada, me muero de ilusión y de pasión", empieza diciendo la creadora de contenido al inicio del vídeo, en el que se la ve entrando a el supermercado Carrefour.

"¿Qué presupuesto llevas?", le pregunta su acompañante, a lo que la tiktoker responde: "A ver, es para el mes. Yo creo... aproximadamente tengo como unos 50, estirándome 55 euros".

"¿Para el mes?", le contesta la amiga, atónita. "Sí, a ver, va de sobra", responde la cómica, antes de enfrentarse a la cruda realidad. "Cada mañana, en casa de mis padres, jamón. ¡Jamón! Como la buena española, hombre. ¿15 euros por tres lonchas? Tía, ¿pero esto qué es? Bueno, en verdad puedo prescindir, con un yogur voy tirando", ha parodiado Sánchez.

"¿Patatas descongeladas? ¿Tú comes eso? ¿Pero cómo van a valer cuatro pavos las pizzas? Mira esta, pizza party, que cuesta un euro. Yo esto me lo como sin hambre. ¿Te lo has creído? Porque yo no", ha comentado la tiktoker, alucinada con los precios.

"¡Ay, la fruta! Mi madre siempre iba al mercado, que ahí siempre está la Toñi. Y la Toñi siempre nos pone de los mejores. Bueno... ¿Dos euros? Pero si hay melones que me cuestan cuatro euros. ¿Esto me cuesta dos? Pero si esto es un bocado de mico. Es un bocado de un chihuahua. ¿3,29? No hay granada que valga. Paso, paso. Y mira que me gusta el sur, eh", ha apuntado la usuaria, en la sección de frutería.

"Tía, ¿y si como en la oficina y me dejo de chuminadas? Es que yo no valgo para esto. O sea, yo me estoy dando cuenta que la vida es muy cara", ha acabado diciendo la creadora de contenido. "Bueno, pues vamos a pasar por la caja ya con lo que tenemos", le ha contestado la acompañante.

"¿Qué caja? Si no hay nada. ¿Y si vuelvo a casa de los papás? Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. Ha sido zona de confort. Voy a llamar a la mamá a ver si me trae un tupper o algo", ha concluido la tiktoker en tono divertido.