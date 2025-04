Enseña lo que le han cobrado en Sevilla por un café solo y una tostada y acaba citando hasta al alcalde

Un usuario de X ha dado mucho que hablar en la red social de Elon Musk al compartir el "atraco a mano armada" que ha sentido después de desayunar en el antiguo Bar Gonzalo, en Sevilla.

Según ha mostrado le han cobrado 8,50 euros por un café solo y por una tostada con aceite y jamón york, es decir, ni siquiera era jamón serrano que siempre puede subir el precio.

"Atraco a mano armada: antiguo Bar Gonzalo. Desayuno café solo y tostada con aceite jamón York (ojo). La cuenta. 8.50 €. ¿Esta es la realidad que queremos para Sevilla?", ha lamentado.

"Para nunca volver!", ha escrito finalmente citando incluso al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Una publicación que lleva en pocas horas casi mil 'me gusta' y cientos de compartidos.

En otro mensaje, el autor del mensaje ha añadido: "El Alcalde bastante tiene con gobernar una Ciudad sometida a una presión turística brutal. Heredada y fomentada por todos los loobies empresariales. Sin duda, él no tiene culpa en los precios de los establecimientos. Pero sí es bueno que lo conozca".

En los comentarios hay de todo. Muchos presumen de desayunos en sus respectivas ciudades "En Extremadura, cafelito con tostada con harto jamón del bueno y tomate 3.50€ y te dan tu tarjetita que si tienes 5 sellos el sexto desayuno es gratis" y otros le animan a poner una mala reseña en Google.

Otros comparten la visión de que ciudades como Sevilla en este caso se han vuelto muy caras: "Dos mini torrijas y dos cafés, 10 € me costaron en otro céntrico bar. Volver no voy a volver desde luego. Y no, no estaban los precios a la vista, y no los consulté antes porque uno no va a los sitios pensando que le van a robar".

Por último, los hay que defienden estos precios: "Mi arma estas en el centro y ese bar tiene que pagar impuestos no te va a costar 2 euros".

