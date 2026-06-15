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Enseña el truco definitivo para que su perro se tome la medicina: 10 de 10
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Enseña el truco definitivo para que su perro se tome la medicina: 10 de 10

La dueña de un golden retriever comparte en TikTok una ingeniosa técnica para que su mascota se tome la pastilla antipulgas sin protestar y el resultado está conquistando a miles de usuarios.

Israel Molina Gómez
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Un perro en una imagen de archivo
Un perro en una imagen de archivoGetty Images

Dar una pastilla a un perro suele ser una de esas tareas que ponen a prueba la paciencia de cualquier dueño. Muchos animales detectan el medicamento a la primera, rechazan la comida que lo esconde o simplemente huyen en cuanto intuyen lo que se les viene encima.

Sin embargo, una usuaria de TikTok ha demostrado que, a veces, la mejor estrategia consiste precisamente en hacer creer al perro que no quieres que se tome la medicina.

La cuenta @dora_.the_.explorer ha compartido un vídeo que está haciendo las delicias de los amantes de los animales. En él aparece un golden retriever observando atentamente a su dueña mientras ella deja caer delante de él una pastilla antipulgas.

El texto que acompaña a las imágenes resume perfectamente la situación: "Dejando caer su pastilla antipulgas y fingiendo que no quiero que se la coma".

La psicología inversa también funciona con los perros

Lejos de animar al animal a que tome la medicación, la dueña comienza a actuar justo al contrario. "¡No, no! No lo cojas, no lo cojas", repite varias veces mientras el perro la observa con una mezcla de curiosidad y expectación.

La reacción del animal es casi inmediata. Cuanto más parece que la dueña quiere impedir que se acerque a la pastilla, más interés muestra el perro por ella.

Finalmente, el golden retriever se acerca, la coge y se la come sin ninguna resistencia, convencido de que acaba de conseguir algo que no debía tener. "Good boy (buen perro)", le responde entonces su propietaria, que celebra el éxito de una estrategia tan sencilla como efectiva.

Una escena con la que muchos dueños se sienten identificados

Más allá del truco en sí, buena parte del éxito del vídeo está en la expresión del perro. Durante toda la grabación mantiene la mirada fija en su dueña y en la pastilla, como si estuviera intentando averiguar por qué no le dejan acercarse a algo que parece tan interesante.

La situación ha provocado numerosas reacciones entre usuarios que aseguran haber utilizado tácticas parecidas con sus propias mascotas. Algunos comentan que sus perros muestran mucho más entusiasmo por aquello que creen que está prohibido que por cualquier premio que se les ofrece directamente.

Y es precisamente esa sensación la que convierte la escena en algo tan reconocible para quienes conviven con un animal en casa. Porque si algo demuestra este vídeo es que, en ocasiones, la forma más fácil de conseguir que un perro haga algo es convencerle de que ha sido idea suya desde el principio.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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