Enseña el truco definitivo para que su perro se tome la medicina: 10 de 10

Dar una pastilla a un perro suele ser una de esas tareas que ponen a prueba la paciencia de cualquier dueño. Muchos animales detectan el medicamento a la primera, rechazan la comida que lo esconde o simplemente huyen en cuanto intuyen lo que se les viene encima.

Sin embargo, una usuaria de TikTok ha demostrado que, a veces, la mejor estrategia consiste precisamente en hacer creer al perro que no quieres que se tome la medicina.

La cuenta @dora_.the_.explorer ha compartido un vídeo que está haciendo las delicias de los amantes de los animales. En él aparece un golden retriever observando atentamente a su dueña mientras ella deja caer delante de él una pastilla antipulgas.

El texto que acompaña a las imágenes resume perfectamente la situación: "Dejando caer su pastilla antipulgas y fingiendo que no quiero que se la coma".

La psicología inversa también funciona con los perros

Lejos de animar al animal a que tome la medicación, la dueña comienza a actuar justo al contrario. "¡No, no! No lo cojas, no lo cojas", repite varias veces mientras el perro la observa con una mezcla de curiosidad y expectación.

La reacción del animal es casi inmediata. Cuanto más parece que la dueña quiere impedir que se acerque a la pastilla, más interés muestra el perro por ella.

Finalmente, el golden retriever se acerca, la coge y se la come sin ninguna resistencia, convencido de que acaba de conseguir algo que no debía tener. "Good boy (buen perro)", le responde entonces su propietaria, que celebra el éxito de una estrategia tan sencilla como efectiva.

Una escena con la que muchos dueños se sienten identificados

Más allá del truco en sí, buena parte del éxito del vídeo está en la expresión del perro. Durante toda la grabación mantiene la mirada fija en su dueña y en la pastilla, como si estuviera intentando averiguar por qué no le dejan acercarse a algo que parece tan interesante.

La situación ha provocado numerosas reacciones entre usuarios que aseguran haber utilizado tácticas parecidas con sus propias mascotas. Algunos comentan que sus perros muestran mucho más entusiasmo por aquello que creen que está prohibido que por cualquier premio que se les ofrece directamente.

Y es precisamente esa sensación la que convierte la escena en algo tan reconocible para quienes conviven con un animal en casa. Porque si algo demuestra este vídeo es que, en ocasiones, la forma más fácil de conseguir que un perro haga algo es convencerle de que ha sido idea suya desde el principio.