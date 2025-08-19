Enseña lo que ha visto en una calle de Madrid y la indignación es inmediata

En las últimas semanas se han compartido en la red social de X varias imágenes de las calles de Madrid alejadas del más puro centro en la que hay un denominador común, que no es otro que la suciedad en las mismas, así como los contenedores llenos a plena luz del día.

Ahora ha sido el turno del físico y experto en Big Data Alejandro Cencerrado el que ha compartido en su perfil de X (@AlejandroCence2) lo que ha podido ver en una de las calles de la capital.

"¿En el resto de España tenéis las calles como las tenemos en Madrid? Qué puto estercolero, colega", ha escrito el usuario, junto a una imagen que se ha hecho viral con más de 120.000 reproducciones y 2.000 me gusta.

En esa publicación se pueden ver los contenedores de basura ha rebosar y con un colchón, un mueble, varios electrodomésticos o una nevera de bar tirados por el suelo. Además de, por supuesto, mucha basura más pequeña dando una total sensación de abandono.