Enseñan lo que hay en la casa en la que nació Enrique Morente en Granada y muchos están desolados

La casa en la que nació el cantaor Enrique Morente en Granada es ahora un apartamento turístico, tal y como ha expuesto en X @danivaldivia15. En 2017, el medio El Ideal ya realizó un reportaje sobre el tema, que ahora ha vuelto a estar en la palestra gracias a esta publicación.

"En esta casa nació el cantaor Enrique Morente (1941-2010)", se puede leer en la placa, colocada después del fallecimiento del artista por la Asociación de Vecinos del Bajo Albayzín.

Ahora, justo debajo, hay una placa que anuncia un "alojamiento con encanto" en el número 9 de la Cuesta de San Gregorio. "La casa natal de Enrique Morente es un apartamento turístico. No hay mejor metáfora de lo que es hoy Andalucía", ha escrito en la red social de Elon Musk la persona que ha sacado la foto.

En los comentarios muchos afirman que lo más seguro es que esto tenga el beneplácito de la familia del cantaor y otros comentan que "es tristísimo" que ocurra algo así con un artista como él.