No les dejan entrar en una coctelería, se ponen chulos y cuando exigen hablar con "el jefe" se llevan la mayor sorpresa de sus vidas: lección inolvidable

Dos clientes a los que no se les estaba permitiendo el acceso a una coctelería por problemas de aforo han recibido una de las mayores lecciones de su vida cuando, con chulería y desdén, exigieron a la persona encargada de la seguridad hablar con su "jefe".

Los hechos ocurrieron en el local Samba Brasil (Horta), de Barcelona, en la noche de Fin de Año y han sido los propios clientes los que se han quejado en un comentario demoledor en una plataforma de valoración.

"Hoy, después de cenar, hemos intentado acceder. La conducta de los uno de los responsables de seguridad y de una de las camareras ha sido indignante. Llevo más de 30 años yendo de forma habitual y jamás me habían tratado de esa forma. No había un problema de aforo, sino de una desidia que deja mucho que desear, de un local que no se merece este tipo de servicio", se han quejado.

La dueña del local ha respondido de una forma aplastante de la que se ha hecho la popular cuenta @soycamarero, detrás de la que está Jesús Soriano, que ha trabajado durante 20 años en la hostelería y que ahora se dedica a denunciar las malas condiciones de trabajo de sus compañeros.

"La jefa, soy yo, 'la camarera' de quien habla"

"Ayer intentó entrar y el de seguridad le explicó muy amablemente que no podían acceder, ya que el aforo estaba completo por orden mía. Además, ayer era una fiesta privada (como todos los fines de año) y no se puede entrar sin entrada anticipada, algo que ni les pudo explicar debido al estado de cólera en el que se encontraban", responde la hostelera.

"A lo que usted respondió amenazando con que se va a acordar porque conoce al jefe desde hace muchos años. El jefe, la jefa, soy yo, 'la camarera' de quien habla y a quien su mujer no dejaba de dar toquecitos en el hombro", subraya.

"El jefe, la jefa en este caso, estaba delante"

"Ustedes a mí no me conocen de nada y, aunque me conocieran, nunca se aceptará ni tolerará ningún tipo de comportamiento infantil ni pataleta porque a las cuatro de la mañana, ya casi cerrando, no pueden entrar", advierte la hostelera.

"El chico que estaba en la puerta siguiendo las directrices exactas que le habían dado. Lamentablemente para ustedes, justamente el jefe, la jefa en este caso, estaba delante del incidente y felicité la acción del de seguridad, ya que tuvo una paciencia infinita con ustedes", asevera.

Qué dice la ley

En España existe el derecho de admisión, regulado por una normativa estatal básica y leyes autonómicas. La norma estatal básica es el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que reconoce que los titulares de locales pueden admitir o no a personas pero prohíbe expresamente la admisión arbitraria o discriminatoria.

Reconoce que los titulares de locales pueden admitir o no a personas.

Pero prohíbe expresamente la admisión arbitraria o discriminatoria.

Exige que las condiciones de acceso sean objetivas y públicas.

En este caso, el exceso de aforo es una causa objetiva, legítima y legal para ejercer el derecho de admisión en España.