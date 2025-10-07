Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Entra en el probador de una tienda de ropa de Filandia y lo que se encuentra ya lo querrían muchos en España
MADRID
Un probador de una tienda de ropa.Getty Images

Uno de los momentos más incómodos a la hora de comprar ropa es cuando estás en el probador y te percatas de que las prendas que has cogido no son de tu talla. Entonces hay pocas opciones, sobre todo si estás solo: vestirte de nuevo y salir a por otras o directamente abandonar la misión e irte a casa harto.

Por eso, la usuaria de TikTok @ma5rina, española que vive en Finlandia, ha valorado de una forma muy positiva un invento que ha visto en un probador de una tienda de ropa de ese país.

"Estoy en un probador en una tienda de Finlandia y me acabo de encontrar con esto. Lo que dice que es que puedes pulsar este botón si necesitas una talla nueva o si necesitas ayuda", explica mientras enseña en vídeo cómo es el aparato del que habla.

"Entonces tú estás dentro del probador y pulsas ese botón y viene una persona a ayudarte. La verdad es que me parece súper buena idea y creo que más tiendas deberían aprender de eso porque no todo el mundo viene con alguien que le pueda ayudar y la verdad es que un verdadero rollo tener que estar quitándote y poniéndote toda la ropa para una talla más", subraya. 

Precisamente los probadores de las tiendas de ropa han sido objeto de debate en los últimos días después de que una trabajadora de uno de esos locales llamase a todo el mundo a lavar la ropa antes de usarla tras ver lo que hace la gente últimamente.

"Por favor, cuando compréis ropa, lavadla antes de usarla. Sé que parece una obviedad, pero mucha gente no lo hace, yo incluida en muchas ocasiones. Yo trabajo en una tienda de ropa literalmente que está a pie de playa y veo cada cosa tan asquerosa...", señaló.

"La gente es tan cerda... en más de una ocasión he visto gente con arena en el culo y se prueban un bikini o un polo, una camiseta, una bermuda, dejan todo lleno de arena, mojado, se la pela completamente, lo dejan ahí y ni siquiera lo compran. Qué asco", se advirtió.

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 