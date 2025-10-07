Entra en el probador de una tienda de ropa de Filandia y lo que se encuentra ya lo querrían muchos en España

Uno de los momentos más incómodos a la hora de comprar ropa es cuando estás en el probador y te percatas de que las prendas que has cogido no son de tu talla. Entonces hay pocas opciones, sobre todo si estás solo: vestirte de nuevo y salir a por otras o directamente abandonar la misión e irte a casa harto.

Por eso, la usuaria de TikTok @ma5rina, española que vive en Finlandia, ha valorado de una forma muy positiva un invento que ha visto en un probador de una tienda de ropa de ese país.

"Estoy en un probador en una tienda de Finlandia y me acabo de encontrar con esto. Lo que dice que es que puedes pulsar este botón si necesitas una talla nueva o si necesitas ayuda", explica mientras enseña en vídeo cómo es el aparato del que habla.

"Entonces tú estás dentro del probador y pulsas ese botón y viene una persona a ayudarte. La verdad es que me parece súper buena idea y creo que más tiendas deberían aprender de eso porque no todo el mundo viene con alguien que le pueda ayudar y la verdad es que un verdadero rollo tener que estar quitándote y poniéndote toda la ropa para una talla más", subraya.

Precisamente los probadores de las tiendas de ropa han sido objeto de debate en los últimos días después de que una trabajadora de uno de esos locales llamase a todo el mundo a lavar la ropa antes de usarla tras ver lo que hace la gente últimamente.

"Por favor, cuando compréis ropa, lavadla antes de usarla. Sé que parece una obviedad, pero mucha gente no lo hace, yo incluida en muchas ocasiones. Yo trabajo en una tienda de ropa literalmente que está a pie de playa y veo cada cosa tan asquerosa...", señaló.

"La gente es tan cerda... en más de una ocasión he visto gente con arena en el culo y se prueban un bikini o un polo, una camiseta, una bermuda, dejan todo lleno de arena, mojado, se la pela completamente, lo dejan ahí y ni siquiera lo compran. Qué asco", se advirtió.