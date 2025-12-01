Ernesto Ekaizer destaca la frase de Juan Carlos sobre Felipe VI en su último vídeo y es demoledor

El periodista argentino Ernesto Ekaizer, habitual colaborador en los medios de comunicación y ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2000, ha hablado en el programa de TVE, Malas Lenguas, sobre el último vídeo—uno más— que ha protagonizado el rey emérito Juan Carlos I en el que se dirige directamente a los españoles, especialmente a los que no conocen "la historia de España".

En el vídeo, al que ha tenido acceso el diario The Objective, se vanagloria de ser el estandarte de la instauración de la democracia española en la Transición: "Conseguimos dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar".

Lo que ha llamado la atención es la petición de apoyo para su hijo, el actual rey Felipe VI: "La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles".

Ekaizer ha hecho un análisis y ha comenzado pronunciando que uno puede decir que "el rey está promocionando sus memorias, sus presuntas memorias, y se hace un mensaje promocionando el hecho de que dentro de dos días se publican en España". Ha destacado, sobre todo, la frase en la que pide el apoyo para el rey Felipe VI y ha defendido que "el rey está usando a su hijo".

"Disfraza su intervención"

"Está disfrazando su intervención como un servicio al reinado de Felipe VI. Esto es repulsivo, en mi opinión no basta, como dice el Palacio de la Zarzuela, no es oportuna ni necesaria. Debe haber un pronunciamiento más claro contra Juan Carlos I", ha rezado.

"Fijáos qué patriota es, que en lugar de editar sus memorias en España, las edita en Francia primero. Somos su segundo plato. Este es el rey emérito. La Zarzuela tiene que repudiarle, repudiar el uso que hace de la institución monárquica que en este momento ejerce Felipe VI", ha concluido el periodista.