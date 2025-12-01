Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
La ocurrencia del rey Juan Carlos para promocionar su libro de memorias que no ha gustado a Felipe VI: ¿acaso echa de menos su discurso de Nochebuena?
La ocurrencia del rey Juan Carlos para promocionar su libro de memorias que no ha gustado a Felipe VI: ¿acaso echa de menos su discurso de Nochebuena?

Cuando pensábamos que el emérito no podía sorprendernos más, lo ha hecho. Ha publicado un vídeo que ha provocado la reacción negativa de La Zarzuela.

El rey Juan Carlos en una entrega de premios en Sanxenxo en noviembre de 2025
El rey Juan Carlos en una entrega de premios en Sanxenxo en noviembre de 2025.

Pese a vivir exiliado en Abu Dabi, el rey Juan Carlos siempre es noticia por algo. Últimamente lo está siendo todavía más por la publicación de sus memorias y la entrevista que concedió a France 3 para promocionarla, donde dejó una serie de perlas que no pasaron desapercibidas. 

El libro se publicó en Francia en noviembre de 2025 y llega a España el 3 de diciembre. Y de cara al lanzamiento en el país del que fue Jefe de Estado, ha sorprendido con la publicación de un vídeo al que ha tenido acceso The Objective y en el que aunque pide a los jóvenes apoyar a su hijo Felipe, ha desconcertado en La Zarzuela.

El rey Juan Carlos durante una visita a Chile
  El rey Juan Carlos durante una visita a Chile.

"Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es", comienza el emérito en un vídeo en el que mira a cámara y que tiene la bandera de España como fondo.

Y aquí va la promoción del libro: "He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la Transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro. Y todo este es el legado que yo os he podido dejar".

Para terminar reivindica el papel de la corona y pide apoyo a su hijo, al rey: "La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo".

La respuesta de La Zarzuela

La Zarzuela no ha tardado mucho en responder. Fuentes de casa real indicaron a Europa Press que este vídeo "no parece oportuno ni necesario. No entendemos qué objetivos puede perseguir". Las mismas fuentes añadieron también que no se había avisado con anterioridad, por lo que en palacio se han llevado la misma sorpresa que nos hemos llevado los demás. 

  El rey Felipe VI y su padre, el rey Juan Carlos, en los Premios Nacionales del Deporte en 2018. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)Pablo Cuadra via Getty Images

Aunque parece que Juan Carlos I y las personas de su entorno que se enteraron o que le ayudaron pensaron que este vídeo era buena idea, era evidente que no. Que publique sus memorias sentó mal, que aireara los asuntos familiares y atacara a la reina Letizia, todavía peor, que haya dado entrevistas tampoco ha gustado, aunque rebajara el tono. Ya este vídeo es la guinda del pastel.

Durante casi cuatro décadas fue Juan Carlos I el encargado del discurso de Nochebuena. Así fue hasta que abdicó y Felipe VI, como rey de España, es quien graba unas palabras que se emiten en televisión cada 24 de diciembre a las 21:00 horas. ¿Significa este vídeo que el emérito echa de menos ser el que realiza el discurso? Con Juan Carlos I todo parece posible.

