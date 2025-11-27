El rey Juan Carlos dice que espera que España le comprenda y Cristina Pardo responde de forma rotunda

Este fin de año va a ser cuanto menos curioso en la Casa Real española. Desde el pasado mes de noviembre la figura del rey Juan Carlos I está más presente que nunca por Reconciliación, su libro de memorias.

De hecho, hubo polémica por el anuncio del libro, la ha habido a cuenta de la publicación del libro en Francia y la habrá cuando el 3 de diciembre se estrenen en España. Este miércoles, la televisión francesa France3 ha emitido la entrevista del periodista Stéphane Bern al emérito y en España ha dado mucho que hablar.

En Más Vale Tarde, Cristina Pardo ha sido contundente a cuenta de las palabras del emérito. Dice la presentadora del espacio televisivo de laSexta que en sus entrevistas, el rey Juan Carlos está "empecinado" en decir en todos lados que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.

Después de poner varias partes de la entrevista recreadas por inteligencia artificial, Cristina Pardo se ha detenido en una en concreto y es la de "espero que el pueblo comprenda lo que hice".

"Que está fenomenal pero es que nunca no los lo ha explicado. Es difícil comprender algo que no te explican", ha sentencia con firmeza la presentadora.

Las frases del emérito

En un perfecto francés, como buen Borbón, Juan Carlos I, en el exilio de 2020, dejó alguna que otra frase como: "Hay que ver a la monarquía como lo que da perennidad y estabilidad a un país. Y sobre todo, es una garantía para la democracia".

Y por supuesto hubo referencia a la Constitución pero con una forma peculiar: "Dio los poderes al pueblo, al Congreso. Es la única Constitución de Europa con nombre. Se llama la Constitución del rey Juan Carlos".

"Nunca dudé. No había que tener miedo. Había que avanzar y ser valiente", indicó sobre la Transición, tan comentada en estos tiempos. Y sobre el Golpe de Estado del 23F, reconoció que para pararlo "no había autoridad civil. Entonces lo pude hacer militarmente porque realmente tenía autoridad moral sobre los militares. Siempre estuve cerca de ellos y realmente veían en mí a un líder".