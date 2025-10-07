Es de Guinea Ecuatorial, le ponen lo que dijo Ayuso de los inmigrantes y responde: el aplauso es atronador

El PSOE de Madrid ha hecho un vídeo entrevistando a personas de otros países y poniéndoles las palabras que dirigentes del PP como Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso han dicho de los inmigrantes.

El momento cumbre ha sido cuando una señora de Guinea Ecuatorial ha respondido directamente a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

El primero en aparecer ha sido un joven que ha tenido que oír como Ayuso le decía a Ana Rosa Quintana que "es imposible preservar la seguridad y empiezas a ver cómo deambulan por las calles de toda España un montón de personas sin oficio ni beneficio".

"Los casos de los que habla Ayuso son muy bajos porque la mayoría de los inmigrantes que vienen son los que están trabajando en el campo haciendo el trabajo de los españoles", ha respondido este joven.

Sobre si quiere fomentar más la inmigración de América Latina que la de África, Ayuso afirmó que la inmigración de estos países sí la quiere porque "no es inmigración". "Yo vengo de África y soy de Guinea Ecuatorial, el único país que habla español en África. Que me echen también porque soy africana", ha respondido tajante una mujer de mediana edad.

Después han puesto las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que no puede ser que España sea un país con las puertas abiertas a la delincuencia. De nuevo, esta señora ha respondido diciendo que le digan a la cara que ella es una delincuente. "Nos están faltando al respeto", ha añadido.

"La delincuencia es una cosa y la inmigración es otra", ha comentado otro señor después de escuchar a Ayuso decir que los hay que ni cotizan ni trabajan y que "a cualquier padre de Madrid ven que a su hijo o a un amigo de su hijo le han dado una paliza y algo tienes que hacer".