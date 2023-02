Esta escena que ha visto en Google Maps lleva 33.000 me gusta: "Lo más bestia que he encontrado"

El streamer Pol Turrents, más conocido como Polispol, ha subido a Twitter una escena que ha encontrado en Google Maps y que está impactando a miles de personas, hasta el punto de superar los 33.000 'me gusta' en apenas unas horas.

"Lo más bestia que me he encontrado en Geoguessr en directo: el coche de Maps atropellando una persona en Senegal", ha escrito junto a la situación exacta de la escena, que se localiza en la zona este del país, no muy lejos de la frontera con Mali.

Como se puede ver en la secuencia de fotos de Google Maps, una moto se cruza en el camino del coche de Google y lo siguiente que capta la cámara es el atropello del motorista, que incluso pierde el casco del impacto y derriba otro vehículo que estaba aparcado en un lado de la carretera.

La impactante escena ha provocado reacciones como estas: