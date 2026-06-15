Juan Luis Cano manda esta advertencia a la juventud tras lo que está viendo con la ultraderecha en España

El periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano, uno de los fundadores del dúo Gomaespuma, ha sido entrevistado en el podcast El Círculo Independiente, que presenta el televisivo y colaborador de numerosos programas Euprepio Padula.

Al final de la entrevista, Cano ha sido preguntado por el ascenso de la ultraderecha en el mundo y en España. Él, en su respuesta, ha reflexionado sobre todo lo que está suponiendo: "Creo que la ultraderecha o extrema derecha en España se ha subido al carro del viento mundial, que va en ese sentido".

"La gente mayor, cuando digo mayor digo de 40 para arriba, no ha cambiado, es decir, los que eran estaban adormecidos porque no estaba bien visto salir a decir que eras un fascistas. Entonces estaban escondidos", ha proseguido afirmando Cano.

Entonces, ha revelado lo de verde le preocupa: "Lo que me ha sorprendido es lo de la gente joven, que son las nuevas incorporaciones y son el futuro, eso sí que me preocupa, pero también creo y pienso que es una moda".

De hecho, para argumentar su teoría ha recordado su propio caso: "Cuando entré en la universidad en 1977 estaba de moda todo lo contrario porque veníamos de Franco, así que la mayoría de los chavales éramos de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), etc. Éramos maoístas, leninistas, pero no teníamos ni idea de quiénes eran, solo que estaban de moda".

Cano ha asegurado que "ahora está de moda todo lo contrario porque tienen unos problemas muy concretos que son reales" y ha relatado que la juventud está "sin casa, cobrando una mierda, sin poder emanciparse y por primera vez en años viviendo peor que sus padres".

"La cosa es que si llega a gobernar la derecha se van a dar cuenta que esos problemas que dicen que les van a solucionar no se los van a solucionar, entre otras cosas, porque todos sus mensajes van dirigidos a volver a un mundo y a una vida que no existió jamás, a un mundo idílico que nunca existió", ha sentenciado.

Finalmente Cano ha detallado que "cuando oigo hablar a estos chavales de Franco me digo no tienen ni puta idea, les están vendiendo una realidad que no existió, que es una mentira". "Entonces confío en que cuando se den cuenta que no es verdad eso se de la vuelta", ha concluido.