Baltasar Garzón hace una radiografía de la Justicia en España y llega a una conclusión demoledora

El exmagistrado Baltasar Garzón ha concedido una entrevista a El País con motivo de la publicación de su último libro, La democracia amenazada (Planeta), donde analiza las causas que, en su opinión, están provocando la degradación de la convivencia.

Para Garzón, el Poder Judicial ha contribuido enormemente a que la calidad de la democracia española empeore notablemente. "Quienes ahora defienden la integridad del Poder Judicial lo denostaron y lo hicieron valer menos que el orín de los perros", asegura.

Con esta frase del poeta León Felipe da cuenta de lo que ha sucedido en los últimos años con la Justicia española, cuya degradación empezó con "las consecuencias de la sentencia del caso Gürtel".

En su libro, Garzón afirma rotundamente que existe lawfare. Uno de los casos más evidentes para el exmagistrado es la "investigación prospectiva" sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está. No hay consistencia jurídica. Las investigaciones prospectivas son muy peligrosas", afirma en la entrevista.

"Esta instrucción pasará a la historia del despropósito porque ha habido mucha variación [en las acusaciones contra Gómez] y eso genera una inseguridad muy grande", añade Garzón sobre la investigación a la mujer de Pedro Sánchez.

"La izquierda tiene que unirse"

Al exmagistrado también le han preguntado por el auge de la extrema derecha, una de las principales amenazas para la democracia, tal como expone en su libro. Para Garzón, la solución pasa por hacer "mucha pedagogía" y "tomar las calles en defensa de los derechos humanos".

Preguntado por si cree que la izquierda debería abstenerse para que el PP no gobernase con Vox, señala que lo que debería hacer la izquierda es "unirse para no llegar a ese escenario".

"Siempre lo he defendido y ahora más que nunca. Hay que superar disputas internas y sumar esfuerzos. Me hace mucha gracia que todos aplaudieran el discurso del Papa en el Congreso sobre la polarización y a los dos días ya estuvieran insultándose de lo lindo otra vez", sentencia Garzón.