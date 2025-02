Esta carta de una niña de siete años a un chico que no le hace caso arrasa en cuestión de minutos

Valeria, una niña de siete años, se ha hecho viral después de que se difundiera este viernes en X, la antigua Twitter, la llamativa carta que le ha hecho a Miguel, un compañero que no le hace caso.

"Hola Miguel, espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores, he llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un un plebeyo. Posdata, me perdiste", ha escrito la niña a mano.

Además, le ha hecho una amenaza porque le ha avisado que "no se lo enseñe a nadie o te enteras". Todo ello, la joven escritora lo ha acompañado con una firma suya y hasta un dibujo de una cara y de un corazón roto.

La imagen ha sido compartida por @CocoExiliado y en cuestión de pocas horas ha superado los 11.000 reproducciones.