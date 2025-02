Esta escena grabada en la caja de un Mercadona va camino del millón de 'me gusta' en un día

Una escena que ha grabado en la caja de un supermercado de Mercadona el usuario @elmanuplaza está causando verdadero furor en TikTok, hasta el punto de superar en menos de un día los 700.000 'me gusta' y los 11 millones de reproducciones.

En el vídeo, el usuario hace creer a una señora que no tiene dinero para pagar un producto. "Perdone, ¿usted cree que me puede pasar esto? Que no traje el dinero", le pregunta.

La mujer, sin dudarlo ni un segundo, dice que sí, agarra la comida y se lo paga. Lo que ocurre después es que el chico paga la compra a la señora, como agradecimiento por el gesto que iba a tener con él.

La mujer se queda totalmente descolocada y al final acaba sonriendo. "Pero era al revés la cosa", le dice al joven, que le informa: "Era al revés, pero no pasa nada, es un experimento social que estamos haciendo".

En las reacciones arrasa la de una persona que ha escrito: "Nota mental: Pagar al que me diga que no ha traído dinero". Y otro: "Yo con cuatro cajas de ron esperando a ver si pasa el chaval pero nunca viene".