Esta escena en un Mercadona se ha visto ya más de un millón de veces: la mujer del fondo acaba siendo clave

El usuario de TikTok Adrián Campos ha conseguido en las últimas semanas que sus clases de guitarra se estén haciendo muy famosas en esa red social gracias a su particular y efectiva forma de publicitarlas.

Campos va a tiendas y supermercados y señala que no tiene dinero para pagar la compra, pero que a cambio puede regalar una guitarra. Eso conduce a situaciones extrañas y llamativas que tienen una gran repercusión en la red social.

La última de ellas, que ha llevado a cabo en un supermercado de Mercadona, se ha visto más de un millón de veces en apenas cuatro días. Allí, Campos le dice a un cajero: "Me he olvidado la cartera en casa".

El trabajador del súper pone cara de circunstancias el usuario y usuario propone: "¿Podría pagar con la guitarra?". El cajero le dice que no es posible y que él no tiene dinero para pagarle la compra, así que Campos se dirige a una señora que está detrás de él.

"¿Me podría pagar la compra? Es que no me he traído la cartera", le pide. Y la mujer acepta: "Pónmelo en mi cuenta". "La guitarra te la regalo eh", le dice el usuario, pero la señora se niega en un primer momento. Luego, cuando le cuentan que todo forma parte de "un reto", acepta el instrumento.

"Sé más o menos como va. No sé mucho", dice ella. Y Campos explica: "Yo me dedico a enseñar y le regalo una guitarra a cada persona confía que confía en mí como profesor". De fondo, el cajero de Mercadona contempla todo y al ver que la guitarra es rosa exclama: "¡Qué chula!".