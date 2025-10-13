Esta española de origen chino retrata en 30 segundos lo que le pasa cada vez que le preguntan por su origen

La creadora de contenido española de origen chino Alba Chen, que tiene casi 4.000 seguidores en su perfil de TikTok, ha ironizado en un vídeo de escasos 33 segundos sobre cómo responder a una pregunta muy básica, pero que le puede generar todo un rompecabezas. Esta cuestión es sobre su origen.

En la publicación, que ha subido a su perfil @albachnn, se puede ver a la propia usuaria interpretando tanto a la persona que le pregunta como a ella misma respondiendo en dos situaciones que son completamente opuestas y que son las que le generan esa confusión.

En la primera responde considerándose española. "¿Y tú de dónde eres?", comienza preguntándose. "De España, he nacido aquí, vaya", responde. Entonces, sigue la conversación con sus padres, que tiene que explicar que llevan toda la vida en España.

"Ah bueno vale, en China, era lo que quería preguntar, haberlo dicho antes", le contesta en esta supuesta conversación la otra persona, que hasta le vuelve a preguntar para autoconfirmarse que es china. "Sí, dice con resignación", sentencia.

En la otra conversación que representa, la primera contestación que da, a la pregunta de dónde es, le ha dicho directamente que de China. "Pues qué bien hablas español, no tienes acento ni nada", le responden en este acaso, obligándola a aclarar que esto es porque ha nacido en España.

"¿Entonces eres española, no? Ya decía yo que qué buen español tenías", concluye la conversación y el vídeo Chen, que acaba preguntándose qué quién es o si es de Dinamarca. "Solo sé que no se nada", ha afirmado en la descripción de la publicación, añadiendo que es humor.

Su vídeo, en pocos días, lleva más de 560.000 reproducciones en la red social y ha representado a otras muchas personas de origen extranjero, pero que han nacido en España.