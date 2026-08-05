El dueño de un bazar de Orihuela coloca un cartel con sus vacaciones y la gente alucina: "Y todavía ponen disculpen las molestias"

El arraigo popular dice que agosto es un mes "perdido" en España porque el país se para. Muchas instituciones como colegios y universidades públicas cierran y todo el personal tiene que coger vacaciones.

En el sector privado ocurre casi lo mismo. Los hosteleros de algunas zonas concretas que pierden población en agosto suelen cerrar sus negocios para descansar y coger fuerzas para un septiembre siempre complejo.

En una reciente encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo se puede ver que el 66,3% de los españoles se va de vacaciones este verano —casi 7 de cada 10—, con un presupuesto medio previsto de 1.500 euros por hogar.

También recoge que el mes preferido para irse de vacaciones es septiembre, seguido de agosto y julio. Sobre el trabajo, casi el 60% de los españoles cree que logra desconectar realmente durante sus vacaciones. Pero ojo, aun así, si el jefe o la jefa llamara, el 47,3% respondería a la llamada.

Un cartel en un bazar

Dentro de esta estadística está el dueño de un bazar de productos y de alimentación llamado Veci Market, ubicado en Orihuela, en la provincia de Alicante, que ha decidido tomarse las vacaciones en agosto.

Lo curioso de este asunto es que esas vacaciones son de sólo tres días: "Del 3 al 5 de agosto cerrado por vacaciones. Disculpen las molestias". El cartel en cuestión con el anuncio ha dado mucho juego y la persona que lo ha compartido acumula dos millones de reproducciones.

Esto ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos en tono de humor y otros que hablan de la diferencia entre la concepción del trabajo que existe en España y la que existe en China, país de orígen del dueño del local.

"Un día para ir a China Un día para ver a la familia Un día para volver a España", dice uno en tono jocoso. "Y todavía ponen disculpen las molestias", añade otro.