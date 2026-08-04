La feroz crítica de Nacho Duato a Rosalía por usar tutú en sus conciertos que ha tenido que borrar: "Me duele ver que te mofes"

El reconocido bailarín y coreógrafo Nacho Duato, una de las figuras más influyentes de la danza contemporánea, ha sorprendido en redes sociales por una contundente crítica a la cantante Rosalía, generando una nueva polémica para la lista que ha arrastrado recientemente la cantante catalana.

Rosalía llegaba de recibir críticas desde Argentina después de compartir una publicación de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa, en la que se burlaba de los argentinos por perder la final del Mundial 2026 contra España (0-1), llamándolos "perlas" y con la canción de La Perla, de Rosalía, de fondo.

La cantante pidió disculpas de inmediato alegando que no leyó el texto y que simplemente republicó el vídeo porque sonaba su canción. Hace escasos días también habló del asunto en uno de sus conciertos en Argentina: "Mi amor por el país sigue intacto. Qué lío se armó aquel día. Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo.

"Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención", sentenció la cantante.

"Te subes a unas puntas y haces el ridículo"

Pelillos a la mar. Ahora, Duato ha criticado a Rosalía por llevar tutú y puntas de ballet en las actuaciones de sus conciertos, aunque el vídeo ya lo ha borrado de sus redes sociales.

"Mira Rosalía, bájate de una vez de esas puntas, quítate ese tutú de mierda que llevas, que no es un tutú ni nada, pareces una mesa camilla", comienza criticando Nacho Duato. Además, señala que una bailarina tiene que estar "seis o siete años, seis horas al día trabajando las puntas": "Tú te subes a unas puntas y haces el ridículo".

Además, lamenta que, como bailarín, "me duele ver que te mofes, que te rías de la danza clásica": "Ya te estás riendo de la ópera. Ya eres una operística, ¿no? Madame Butterfly, vas a cantar mañana. Bájate de esas puntas y no hagas más el ridículo".

El periodista Javi Hoyos ha recuperado el vídeo y ha defendido a la cantante: "Está totalmente equivocado en las formas. Una cosa es hacer una crítica constructiva y otra cosa es hacer esto".