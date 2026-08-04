La camiseta de España con las dos estrellas ya está a la venta: 100 euros y un parche de campeona del mundo que lucirá cuatro años

Colas en la Gran Vía de Madrid para acceder a la tienda de Adidas ante el inicio de la venta la camiseta de la selección española de fútbol con las dos estrellas.

Pasa lo de siempre. Anuncio oficial de una nueva camiseta, y ves a algunos llevarla puesta. Si es auténtica o una copia es otro debate. La realidad oficial es que hoy es el día en que la nueva camiseta de Adidas de la selección española con las dos estrellas se pone a la venta. Las preguntas a responder son dónde adquirirlas y qué precio tienen. Baratas no son, pero bien vale celebrar que somos bicampeones del mundo.

Tras conquistar el segundo Mundial de su historia, la selección ha actualizado su escudo para incorporar una nueva estrella junto a la conseguida en Sudáfrica 2010. La equipación oficial ya está disponible en los canales de Adidas y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque el precio cambia según el modelo elegido.

La camiseta roja básica para adulto cuesta 100 euros en Adidas. La versión infantil baja hasta los 75 euros, mientras que la camiseta oficial de manga larga alcanza los 160 euros. También existe una versión técnica Authentic, similar a la utilizada por los jugadores en el campo, cuyo precio se sitúa en torno a los 150 euros.

Te preguntarás qué pasa con la blanca, porque seguramente tenga más demanda a tenor de lo visto en el Mundial en cuanto a colores. Por ahora no ha salido a la venta ni existe fecha oficial de lanzamiento, así que si solo la quieres en blanco, tendrás que esperar.

La versión básica cuesta 100 euros, la infantil 75 y la edición especial de campeones de la Federación alcanza los 125 euros. Tienda Adidas

Así que centrémonos en el modelo en rojo. Adidas señala en su tienda que el "estampado de campeones" está disponible en varios de estos modelos. Mientras escribo estas líneas y al entrar en la web, están todos los modelos disponibles en compra y reserva, aunque desde la web solo permiten la compra vía reserva con su app.

La edición especial de la RFEF cuesta 125 euros

La tienda oficial de la Federación ofrece una colección específica para celebrar el Mundial. La camiseta de hombre de primera equipación, edición campeones, tiene un precio de 125 euros, mientras que otra versión denominada "Camiseta Hombre Primera Equipación - Campeones del Mundo" aparece por 100 euros. La camiseta femenina cuesta también 100 euros y la infantil, 75.

Por tanto, no existe un único precio para la nueva camiseta de España. La referencia de 100 euros corresponde al modelo estándar de adulto, pero las ediciones con elementos adicionales, personalización o detalles conmemorativos pueden ser más caras.

La RFEF también vende una edición de la final por 115 euros. Este modelo incorpora la leyenda del partido decisivo del Mundial de 2026 y el parche de la competición en la manga. Añadir el nombre y el dorsal de un jugador cuesta 25 euros adicionales, mientras que la personalización libre eleva el precio en 30 euros.

La segunda estrella apareció tras el triunfo mundialista

La nueva imagen de la camiseta se presentó públicamente durante la recepción de los campeones en Madrid. La RFEF explicó que la selección acudió a los palacios de la Zarzuela y de la Moncloa el 20 de julio con la Copa del Mundo.

Durante la foto de familia en Zarzuela, el presidente federativo, Rafael Louzán, entregó una camiseta con las dos estrellas ya colocadas sobre el escudo. Felipe VI señaló entonces que los jugadores llevarían "por siempre las dos estrellas para toda España" después de que el equipo volviera a proclamarse campeón mundial 16 años después de Sudáfrica.

Las estrellas representan los dos títulos mundiales de la selección masculina. No son un elemento temporal: permanecerán sobre el escudo en las próximas equipaciones, con independencia de que cambien el diseño, el patrocinador técnico o los detalles de cada temporada.

En cambio, es diferente el distintivo de campeón mundial que la FIFA permite utilizar al vigente ganador. Ese emblema está vinculado al ciclo del torneo y, en condiciones normales, identifica al campeón hasta la celebración de la siguiente Copa del Mundo. El próximo 15 de noviembre la selección ya lucirá la nueva camiseta con las dos estrellas en el partido contra Inglaterra en el Metropolitano.

Por ahora, el rojo concentra la oferta principal

La primera equipación mantiene el rojo como color dominante, acompañado de detalles oscuros y líneas verticales inspiradas en los colores de la bandera. Adidas la fabrica con tecnología Climacool, diseñada para facilitar la evacuación del sudor y mantener la piel seca. La versión Authentic incorpora materiales y sistemas de ventilación más cercanos a los utilizados por los futbolistas.

La camiseta puede adquirirse directamente en las tiendas digitales de Adidas y de la RFEF. La Federación ya muestra distintos modelos conmemorativos, aunque algunas tallas o versiones pueden aparecer agotadas y determinadas ediciones anuncian fechas de envío posteriores.

Los aficionados también pueden encontrar equipaciones oficiales en distribuidores autorizados, pero conviene comprobar que se trata de producto Adidas con licencia y revisar qué elementos incluye cada modelo.