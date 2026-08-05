Lactancia materna en tiempos de crisis: un viaje mundial con Acción contra el Hambre

Greyerly Uzcátegui, de 19 años, madre de dos niños y sobreviviente del terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio en la zona de la Guaira, en Venezuela.

Del 1 al 7 de agosto, el mundo celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El lema oficial de este año es "Lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona", con el fin de consolidar redes de apoyo efectivas y basadas en evidencias científicas.

Como explica Naciones Unidas, la campaña hace un llamado a los gobiernos, sistemas de salud, lugares de trabajo, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y familias para que aprovechen las experiencias exitosas y fortalezcan la "cadena cálida de apoyo" a la lactancia materna, porque entiende que es "una de las intervenciones más eficaces para mejorar la supervivencia, la nutrición, la salud y el desarrollo infantil".

"Proporciona una nutrición óptima, protege a los niños contra enfermedades infecciosas, contribuye al desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida. Las madres también se benefician al reducirse el riesgo de cáncer de mama y de ovario y de diabetes tipo 2, además de lograr un mejor espaciamiento entre los nacimientos", expone.

Desde la ONG Acción contra el Hambre proponen, con motivo de esta semana, un recorrido por la realidad de la lactancia en el mundo, especialmente centrada en crisis humanitarias, con la experiencia de sus profesionales, de Sudán a Gaza, pasando por Venezuela, Turquía, Yemen, Filipinas o Moldavia.

Sudán

1) Madre desplazada cuyo bebé recibe tratamiento para la desnutrición en el centro de estabilización de Kosti, Nilo Blanco, Sudán. Este centro proporciona apoyo a madres y bebés con necesidades nutricionales que llegan desde diferentes puntos de Sudán, incluidos Kordofán y campos para personas desplazadas. Julio de 2026.

Una madre desplazada cuyo bebé recibe tratamiento para la desnutrición en el centro de estabilización de Acción contra el Hambre en Kosti, Nilo Blanco (Sudán). Mireia Cuevas Crespo para Acción contra el Hambre.

2) Madre desplazada amamanta a su bebé en el centro de estabilización para niños con desnutrición en Kosti, Nilo Blanco. En Sudán, muchas madres carecen de información y apoyo para alimentar adecuadamente a sus bebés durante los primeros meses de vida, lo que aumenta el riesgo de enfermedades como la diarrea y, en consecuencia, de desnutrición. En este centro, los bebés reciben tratamiento y sus madres orientación sobre lactancia y alimentación infantil. Julio de 2026.

Madre desplazada amamanta a su bebé en el centro de estabilización para niños con desnutrición en Kosti, Nilo Blanco (Sudán), a manos de Acción contra el Hambre. Mireia Cuevas Crespo para Acción contra el Hambre.

3) Ragaa es una madre de 37 años que abandonó Kordofán, su tierra natal, debido al conflicto armado. Sus hijos y ella llevan dos meses viviendo en el campo para personas desplazadas de Goz Al Salam, en Nilo Blanco. Cuando llegaron, su bebé sufría desnutrición y fue tratado en el centro de estabilización en la ciudad de Kosti. Desde entonces, ha recuperado su salud y Ragaa puede amamantarlo con normalidad. Campo para personas desplazadas de Goz Al Salam, Nilo Blanco. Julio de 2026.

Ragaa, una madre que abandonó Kordofán, su tierra natal, debido al conflicto armado, amamanta a su bebé en un centro de Acción contra el Hambre en Goz Al Salam (Nilo Blanco). Mireia Cuevas Crespo para Acción contra el Hambre.

4) Una madre atiende con su bebé un taller de sensibilización sobre lactancia materna en Guli, Sudán. Durante estas sesiones, los equipos de Acción contra el Hambre imparten conocimientos esenciales sobre cómo alimentar a los bebés y qué técnicas se pueden aplicar durante el embarazo y la lactancia para evitar la desnutrición. Magam, Guli, julio 2026.

Una madre atiende con su bebé un taller de sensibilización sobre lactancia materna en Guli, Sudán, de la mano de Acción contra el Hambre. Mireia Cuevas Crespo para Acción contra el Hambre

Gaza

Una madre sostiene a su hija en uno de los "Espacios Seguros para Bebés" que Acción contra el Hambre mantiene en Gaza desde marzo de 2025 y por los que han pasado ya 10.000 madres y cuidadoras. Estos espacios tienen como finalidad no solo promover la lactancia materna, sino también prevenir la desnutrición y favorecer lo más posible el crecimiento físico y cognitivo de los niños y niñas.

Una madre sostiene a su hija en uno de los "Espacios Seguros para Bebés" que Acción contra el Hambre mantiene en Gaza. Staff de Acción contra el Hambre en Gaza.

Una madre sostiene a su hija en uno de los "Espacios Seguros para Bebés" que Acción contra el Hambre mantiene en Gaza. Staff de Acción contra el Hambre en Gaza

Venezuela

Greyerly Uzcátegui, de 19 años, madre de dos niños y sobreviviente del terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio en la zona de La Guaira, en Venezuela. Vive en una carpa después de la destrucción de su hogar y ha recibido kits de higiene y apoyo psicosocial por parte de los equipos de Acción contra el Hambre.

Greyerly Uzcátegui, de 19 años, madre de dos niños y sobreviviente del terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio en la zona de la Guaira, en Venezuela. Crisbert Méndez para Acción contra el Hambre

Turquía

1) Latife Mahanger (a la izquierda), uzbeka, con tres hijos, y Feridle Agilik (derecha), también uzbeka, de 40 años, con seis. Su retrato fue tomado en el espacio adaptado para madres y bebés del campamento de Ovakent (Hatay, Turquía), en julio de 2023, seis meses después de los terremotos que ocurrieron en la zona.

Dos madres uzbekas atienden a sus bebés en una zona de asistencia de Acción contra el Hambre tras los terremotos de Turquía de 2023, en Ovakent (Hatay). Elisa Bernal para Acción contra el Hambre

2) Espacio adaptado para madres y bebés en el campamento de Ovakent, en Hatay, (Turquía), en el mes de julio de 2023. Habían pasado ya seis meses después de los terremotos que ocurrieron en la zona.

Espacio adaptado para madres y bebés en el campamento de Ovakent (Hatay, Turquía), a manos de Acción contra el Hambre, tras el terremoto de 2023. Elisa Bernal para Acción contra el Hambre

Espacio adaptado para madres y bebés en el campamento de Ovakent (Hatay, Turquía), a manos de Acción contra el Hambre, tras el terremoto de 2023. Elisa Bernal para Acción contra el Hambre

3) Manolya Ozcelik, asesora de madres y bebés del programa SRP, trabajando en el espacio adaptado para madres y bebés del campamento de Ovakent, Hatay (Turquía), en julio de 2023, seis meses después de los terremotos que ocurrieron en la zona.

Una formadora de Acción contra el Hambre habla sobre lactancia materna a las mujeres del campamento de Ovakent (Hatay, Turquía), en julio de 2023, a los seis meses del terremoto. Elisa Bernal para Acción contra el Hambre

Yemen

En diciembre de 2023 se están llevando a cabo sesiones de asesoramiento con madres lactantes en el centro de salud de Al-Rega'a, en Tur Al-Baha (provincia de Lahij), en el marco del proyecto integrado de salud, nutrición y apoyo psicosocial (MHPSS) del CDCS.

Un grupo de mujeres de Yemen recibe formación sobre atención materna por parte de la ONG Acción contra el Hambre. Mohanad Waqas para Acción contra el Hambre

Filipinas

1) Los efectos de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Gobierno y los hombres armados en Zamboanga (Filipinas) dejaron una huella imborrable en los desplazados internos. Casi dos años después del fin del conflicto, la supervivencia de los desplazados internos sigue viéndose afectada por la situación de crisis. En la foto: una madre con dos bebés en una de las tiendas habilitadas con el objetivo de crear un espacio seguro para las madres con bebés.

Una madre con dos bebés, en una tienda en una zona de seguridad para desplazados por la violencia en Zamboanga, Filipinas, atendida por Acción contra el Hambre. Veejay Villafranca para Acción contra el Hambre

2) Formación sobre lactancia materna y atención a los problemas de salud materno-infantil impartida por el personal de Acción contra el Hambre en las comunidades locales de la isla de Panay (Filipinas), afectadas por el tifón Haiyan.

Cursos sobre lactancia materna y salud materno-infantil impartidos por Acción contra el Hambre en comunidades de la isla de Panay, en Filipinas, afectadas por el tifón Yolanda/Haiyan, en 2014. Daniel Burgui para Acción contra el Hambre

Moldavia

Erodina es una mujer moldava de 25 años que vive en Chisináu con su marido. Hace un año y medio dio a luz a la pequeña Anastasia. Erodina está recibiendo asesoramiento sobre lactancia materna de Alina Shmurun, cofundadora y consejera principal de Mămica Alăptează, proyecto al que apoya Acción contra el Hambre. Gracias a él ha conseguido establecer una lactancia sin dolor para ella y asegurar una buena nutrición y salud para su bebé durante los primeros años de vida.