La reina Sofía y el homenaje silencioso a su hermana Irene con una especial joya

Leonor y Sofia se han mostrado muy cariñosas y cercanas son su abuela, la reina emérita, durante la recepción de autoridades celebrada en el palacio de Marivent.

La recepción a las autoridades en el palacio de Marivent durante las vacaciones oficiales de los reyes va a pasar a ser una de las contadas citas en las que se puede ver a la reina emérita junto a su hijo, el rey Felipe VI, y sus nietas.

Ni ella ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía estaban confirmadas en la agenda oficial de este martes, pero las tres han aparecido por sorpresa en los jardines del palacio: detrás de los reyes y en actitud cómplice y cariñosa, dispuestas a saludar a los más de 600 invitados al evento.

Pero además de una enorme sonrisa, la emérita ha lucido un elegante vestido kaftán con estampado floral en blanco y rosa y ribetes en color burdeos, firmado por el que se ha convertido en su modisto de cabecera, Alejandro de Miguel.

Fiel a su estilo, ha adornado su cuello con varios collares y colgantes, entre ellos uno largo con varias cruces griegas y un reloj de bolsillo del que no se separa por el gran valor sentimental que tiene para ella.

La reina emérita Sofía con el reloj de bolsillo, regalo de su hermana Irene del que no se separa, en la recepción a las autoridades celebrada en Marivent. GTRES

Ese reloj es un regalo de su hermana Irene, fallecida el pasado 15 de enero, y que fue su compañera de vida, especialmente en los últimos años cuando los problemas sobrevinieron a la que fue reina de España.

El reloj lleva grabada una dedicatoria: "To Sophia with eternal love and thanks. Irene” ("Para Sofía con amor y agradecimiento eternos. Irene”). De ahí que la emérita no se separe de él, pues desde su fallecimiento no ha dejado de rendir silenciosos homenajes a su hermana pequeña.