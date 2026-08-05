'Operación Salvar a Ayuso', el PP ordena a sus diputados que la apoyen tras la crisis del ático

El consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín; la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Agricultura, Carlos Novillo; visitan las zonas afectadas por incendios forestales.

Toque de corneta político y llamadas al cierre de filas en torno a la presidenta en el Partido Popular de Madrid. Este es el resumen de la orden que llegó ayer, martes, en la formación y que va dirigida tanto a diputados, como otros cargos y trabajadores. Se trata de una nota interna que ha desvelado en una publicación El País y que solicita colaboración para respaldar a Isabel Díaz Ayuso en una de sus horas más bajas desde que se convirtió en la mandataria madrileña en verano de 2019.

La crisis por la compra de un ático de lujo, del que ayer el mismo medio antes citado y elDiario.es desvelaron que fue adquirido por la friolera de 6,3 millones de euros, es la tónica que Ayuso trata de capear centrando el foco de atención en la "reconstrucción" de la Sierra Oeste tras los incendios forestales.

"Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos"

Concretamente, en esa nota interna remitida se solicita un apoyo en forma de pronunciamientos de carácter positivo hacia Ayuso: "Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos. Mucha gente nos lee y estaría bien dar ejemplo y tirar del carro de los mensajes de apoyo a la gestión de la Presidenta".

Un cierre de filas que llega tras el cuestionamiento de Ayuso en el propio PP

Esta petición de 'S.O.S. político' a los suyos también coincide con otra importante cuestión. El cuestionamiento público por parte de quien había sido una de sus grandes defensoras y vinculada a la facción aznarista o el núcleo más duro de los populares. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

La parlamentaria nacional aseguró en una entrevista en El País no comprender las explicaciones aportadas por Ayuso respecto a la lujosa vivienda de Chamberí que, en teoría, iba a ser usada como oficina temporalmente y que ha sido vendida velozmente bajo el pretexto de ayudar en esa reconstrucción tras los incendios.